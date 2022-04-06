المنتخب الوطني البيروفي: الصحفي الفنزويلي وانتقاده الشرس لـ «ثنائي اللون» إذا تأهل لكأس العالم قطر 2022

تمكن المنتخب البيروفي من تحقيق هدف إغراء حصة لكأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب باراغواي في آخر موعد لأمريكا الجنوبية. التصفيات. سيظل عليه أن يلعب المباراة للإعادة ضد الممثل الآسيوي لتحديد ما إذا كان سيتأهل أخيرا لكأس العالم. وفي هذا الصدد، أطلق صحفي فنزويلي انتقادات شديدة في حالة حدوث ذلك .

الشخص المشار إليه هو فيديريكو روخاس، الذي أجرى في برنامج DirecTV «Fútbol Total» نقاشًا مع زملائه الآخرين بشأن خيارات الممثلين الوطنيين في حدث كأس العالم في حالة تجاوزهم للتكرار ضد أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة.

بدأ كل شيء عندما رأى كلاوديو حسين، أحد أعضاء اللجنة، أن بيرو مؤهلة في هذا الحدث الرياضي الرائع بنتائج إيجابية ضد الدنمارك وتونس، مع الأخذ في الاعتبار أن الدنماركيين لم يكونوا على مستوى المهمة في يورو 2020، إلى جانب كونهم منافسًا واجهوه بالفعل. « على الرغم من الظهور الصعب لأول مرة مع فرنسا، أرى أنها (بيرو) تحصل على نتائج للدنمارك وتونس. لم أر الدنمارك جيدًا في كرة القدم في اليورو. كان الأمر أكثر إثارة حول الحلقة السيئة التي مر بها إريكسن. أقول لكم، بيرو ستكون محظوظة بما يكفي للعب مع نفس المجموعة؛ أنها تدريب مهني ولن تكون مفاجأة بعد الآن،» قال الأرجنتيني.

هذا هو المكان الذي ظهر فيه روخاس ينتقد شريكه في البرنامج. « حجتك هي أنه واجهها بالفعل قبل أربع سنوات، وأنت تفعل ذلك للتخفيف مما يمكن أن يكون نتيجة قبيحة. حجتكم غامضة جدا، توقعت منكم ان تقولوا اشياء بالطريقة التى يجب ان تقولها».

لكن هذا لم يكن كل شيء، لأنه ذكر أن الفرنسيين، أبطال العالم الحاكمين، سيتغلبون على «whanquirroja». « دعونا نقول الحقيقة، أن فرنسا ستتغلب على بيرو في العرض الأول. إذا ذهب إلى كأس العالم، وقال انه ذاهب لقضاء وقت سيء حقا مع فرنسا. لا نريد أن نبدو جيدًا مع الجمهور البيروفي. واعلم انكم (غوستافو شيركيز) لديك التزام هناك وانت سفير فخري لكرة القدم البيروفية».

على وجه التحديد، نفى غوستافو شيركيز ما قاله فيديريكو للتعليق بأن « فرنسا هي المرشح العظيم للفوز ببطولة العالم، لأنها واحدة من أفضل الفرق وقد مرت أربع سنوات رائعة »، كما قال.

شارك التواصل DirecTV في مناقشة مع زملائه من برنامج «Fútbol Total» حول «bicolor». | فيديو: «الشوكولاته البيروفية»

تمرير بيرو إلى REPECHAGE

تمكن «ثنائي اللون» من الوصول إلى repechage بعد أن احتل المركز الخامس في التصفيات في أمريكا الجنوبية وسجل 24 نقطة. في الواقع، حقق ذلك في اليوم الأخير ضد الباراغواي بعد ضربهم. وفي الوقت نفسه، تم استبعاد كبار الملاحقين مثل كولومبيا وشيلي من حدث كأس العالم، لأنهم يعتمدون فقط على نتيجة «blanquirroja».

في حالة التشيليين، هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم استبعادهم فيها من كأس العالم بعد ما حدث لروسيا 2018، عندما احتلوا المركز السادس برصيد 26 نقطة، مثل بيرو ولكن مع اختلافات أسوأ في الأهداف. من جانبهم، خضع الكولومبيون لتغيير المدرب في منتصف عملية التصفيات بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروز لدخول رينالدو رويدا. على أي حال، لم يكن ذلك كافيا بالنسبة له، في ما وصفته الصحافة في ذلك البلد بأنه فشل مدوي.

تجربة بيرو في كأس العالم في روسيا 2018

في حالة تجاوز «ثنائي اللون» ممثل آسيا، فإنه يتناسب مباشرة مع المجموعة D مع فرنسا والدنمارك وتونس. على الرغم من أنها لن تكون المرة الأولى التي أواجه فيها «Les Bleus» والدنماركيين، لأنهم التقوا بالفعل في كأس العالم الأخيرة وهزيمتين بمقدار 1 إلى 0 . بهذه الطريقة، سيحاول ريكاردو جاريكا وشركاه أولاً التغلب على repechage والتأهل لكأس العالم. ثم، من الخبرة المتراكمة، انتقل لتقديم نسخة أفضل من المنتخب الوطني.

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

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