اختبار الشخصية: أول شيء تراه سيحدد ما إذا كنت شخصًا لطيفًا

تحدٍ فيروسي جديد بالنسبة لك. تحتوي الألغاز الفيروسية على مستويات، وبعضها سهل الأداء، والبعض الآخر معقد إلى حد ما، ولكن هناك أكثرها تعقيدًا مثل تلك التي نقدمها أدناه. هذا رسم توضيحي بخلفية زرقاء حيث ستختبر مهاراتك المعرفية لمعرفة ما إذا كنت شخصًا لطيفًا، إما للآخرين أو لنفسك.

وبهذا المعنى، تسمح التحديات البصرية للناس بالسعي إلى تحديث أنفسهم في مواجهة حالة الصراع، والاسترخاء في الضغط اليومي وتشغيل هواتفهم المحمولة للبحث عن تحد بسيط. تعمل الاختبارات النفسية أيضًا كترفيه لإرخاء عقلك في حال كان لديك يوم سيء في العمل. من ناحية أخرى، يجب أن تضع في اعتبارك أنه سيتم قبول أول شيء تراه في الصورة فقط.

هناك رقمان، ولكن فقط أول شيء. لا يستحق الندم لاحقًا، بغض النظر عما يظهر في الإجابات التي ستراها أدناه. تحدى نفسك واكتشف من أنت حقًا، من أجل إيجاد حل لمعضلة ما إذا كنت قادرًا على تحقيق التوازن بين صلاحك. حظا سعيدا.

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona bondadosa. Solo dinos si viste primero los pinos o al ciervo. Foto: MDZ Online.

حل اللغز المرئي

الغزلان:

إذا رأيت الغزلان أولاً، فأنت شخص موثوق به ولطيف ولطيف مع الآخرين. على الرغم من أنك تفتقر إلى نفسك، إلا أنك لا تظهر فقط اللطف للآخرين. في هذا السياق، تمنح نفسك دائمًا 100٪ في علاقاتك. ومع ذلك، عليك أن تكون أكثر حذرا. يقترب منك الكثير من الناس للحصول على بعض المزايا. لهذا السبب عليك أن تتعلم التمييز بين هؤلاء الأشخاص. بغض النظر عما يحدث، يجب أن تعرف جيدًا من يخدعك. حذرة للغاية.

بينوس:

أخيرًا، إذا رأيت أشجار الصنوبر أولاً، فأنت تبرز من أجل استقلاليتك. لا يمكنك الوقوف لرؤية من تحب يعانون. تعتقد أن الحياة قصيرة جدًا بحيث لا تفعل ما تحب. لم يكن لديك «لا» للإجابة. أنت تعيش كما لو لم يكن هناك غد. بهذا المعنى، أنت لا تعرف الشعور بالذنب. لديك روح المغامرة. يتم تعيين أنظارك اليوم وأهدافك. أنت تعرف جيدًا ما تريد. أنت لا تدع نفسك خائفة من المجهول. خذ هذه النصائح في الاعتبار لرفاهيتك.

ماذا نعني بالتحديات الفيروسية؟

هذه سلسلة من الأنشطة، والتي يمكن أن تكون من مواضيع مختلفة، مثل الرياضيات، الألغاز، علاقة الأشياء، من بين أمور أخرى. والغرض من ذلك هو إثارة اهتمام الناس بالعثور على إجابات بطريقة مرحة، بالإضافة إلى السماح لنا بتطبيق المعرفة الأساسية التي تعلمناها في مرحلة معينة من حياتنا.

ما هي الألغاز المنطقية؟

الألغاز المنطقية هي التسلية أو الألعاب التي تتكون من إيجاد حل لغزا، وإيجاد المعنى الخفي للعبارة فقط من خلال الحدس والتفكير. هذا ليس بحكم امتلاك معرفة معينة.

الفرق مع الألغاز هو أنها تشكل اللغز في شكل قافية وتستهدف بشكل عام جماهير الأطفال. يتم استخدامها في الغالب بطريقة فكاهية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغز هو لغز يظهر كلعبة ويتطلب استخدام البصيرة لإيجاد حل مناسب.

قد تكون هناك هياكل مختلفة فيها، بعضها يظهر قافية؛ والبعض الآخر، من ناحية أخرى، يركز على إنشاء مشكلة منطقية تتطلب المهارة والتحليل لحل ناجح.

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