دافعت باتريشيا أرمينداريز عن مورينا ضد التهديدات بسحب التأشيرات: «أرادوا أن يظهروا لنا»

في الساعات الأخيرة، اقترح عضو الكونغرس الأمريكي فيسنتي غونزاليس على سلطات بلاده سحب التأشيرات من النواب المكسيكيون الذين يشكلون جزءًا مما يسمى بلجنة الصداقة المكسيكية الروسية التي تروج لها حركة التجديد الوطني وحزاب العمل في الكونغرس.

هؤلاء هم ما لا يقل عن 25 مواطنًا ومسؤوليًا مكسيكيًا، يمكن تركهم بدون تأشيرة بعد الرسالة التي أرسلها السياسي في تكساس إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وإلى وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس.

خلال منصبه، اتهم المشرع الديمقراطي المكسيكيين بالتواطؤ المزعوم في تجنب العالم الحر واختيار الوقوف إلى جانب الاستبداد. وقال إنه على الرغم من حقيقة أن الرئيس لوبيز أوبرادور نفسه «لا يزال يتخذ موقفا عاما محايدا بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا (...) الإجراءات التي اتخذها أعضاء حزبه مورينا وآخرون تشير إلى خلاف ذلك».

في مواجهة مثل هذه التهديدات، كان نواب كل من مورينا و PT هم الذين تفاعلوا مع الحجج دفاعًا عن القرار الذي اتخذه زملاؤهم عند تطوير مجموعة الصداقة هذه، بالإضافة إلى لجان مختلفة مع دول أخرى.

Patricia Armendáriz, diputada electa por Morena (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

كانت هذه هي حالة باتريشيا أرمنداريز، سيدة أعمال ونائب مقعد حركة التجديد الوطنية. من خلال شبكاته الاجتماعية شرح من وجهة نظره كيف تطور الصراع.

وفقًا للمسؤول المكسيكي، بدأ كل شيء في الكونغرس عندما أطلق أعضاء حزب العمل الوطني (PAN) اقتراحًا بمنح دقيقة صمت للضحايا الذين تركوهم غزو روسيا في أوكرانيا، وهو ما رفضه مورينويستس.

بالنسبة لأرمنداريز، كان حدثًا استفزازيًا، سعى إلى إظهار أنه من جانبه هناك دعم مزعوم لروسيا، وهو ما كان سيتجلى من اللافتة الأولية للجنة الصداقة التابعة له.

وفي مواجهة ذلك، دعا المشرعين في الكونغرس إلى التركيز على «التشريع لصالح المكسيك»، لأنه يدرك أن هذا هو بالضبط «ولاية ممثلينا».

Diputada Patricia Armendáriz acusó a panistas de haberlos provocado para e exhibir supuesto apoyo pro ruso(Foto: Twitter / @PArmendarizMX)

من جانبه، أعرب جيراردو فرنانديز نورونيا، أقوى مدافع عن سياسات التحول الرابع (Q4)، عن أسفه على الشبكات الاجتماعية التي ول اضطلاعها بمهمتها المؤسسية التي توصف بأنها «موالية لروسيا».

«» الموالية لروسيا «، اتضح الآن أن الاهتمام بمهمتك المؤسسية المتمثلة في إنشاء مجموعات صداقة هو نشاط مؤيد لروسيا. أقل ما يجب عليك فعله هو أداء وظيفتك كصحفي، أم أنهم مؤيدون لليانكيز؟» ، كتب على شبكته الاجتماعية.

في رسالة أخرى، أكد فرنانديز نورونيا أنه من الأفضل أن تفقد التأشيرة بدلاً من «ممارسة الحرية»، مذكرًا أنه قبل أيام من احتجاج دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، تظاهر ضده في برج ترامب.

جيراردو فرنانديز نورونيا هو واحد من المكسيكيين الذين يمكن أن يروا تأشيرته في خطر، كما ظهر في القائمة التي أرسلها عضو الكونغرس تكساس إلى السكرتيرين أنتوني بلينكن وأليخاندرو مايوركاس.

El diputado Gerardo Fernández Noroña envió un fuerte mensaje al Parlamento Europeo, a quienes calificó de "culebras", "injerencistas" e "hipócritas" (Foto: Cámara de Diputados)

و يزعم أن الصراع قد تطور عندما كانت النائبة ماريانا غوميز ديل كامبو دعا في جلسة لدقيقة صمت على اكتشاف جثث في مدينة بوخا، أوكرانيا.

ومن جانبه، أفاد نائب منسق هيئة مورينيستا، ليونيل غودوي، بأنه ينبغي مناقشة القرار وتحليله بدقة، لأنه حتى ذلك الوقت لم تكن هناك أدلة كافية لمعرفة ما إذا كان «مونتاج» مزعوم.

وبعد المناقشة، دعت الأطراف المتحالفة في التحول الرابع إلى إضافة دقيقة صمت للخسائر في الأرواح البشرية في صراعات أخرى ليس لها في الوقت الحالي نفس التركيز، على سبيل المثال، التي تطورت بين المغرب والجمهورية الصحراوية.

وردا على ذلك، منح رئيس مجلس الإدارة، نائب سيرجيو غوتيريز لونا من حركة التجديد الوطنية (مورينا) دقيقة صمت عن الخسائر في الأرواح البشرية في كلا الصراعين.

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