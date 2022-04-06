Prepa-SEP عبر الإنترنت: متى يكون الموعد النهائي لتسجيل المتقدمين

فتحت فرصة جديدة لعشرات الأشخاص الذين يرغبون في الدراسة من خلال مدرسة SEP Online High School، حيث بدأ بالفعل تسجيل المتقدمين والتي، وفقًا لوزارة التعليم العام، يمكن إغلاقها في وقت سابق، إذا وصلت إلى 15000 سجل كامل.

وهو أن Prepa-SEP عبر الإنترنت يوفر مرونة الجداول الزمنية، مما يمنح الخريجين الفرصة للقيام بأنشطة أخرى في وقت واحد بقصد رعاية أنفسهم بشكل احترافي. ومع ذلك، هناك موعد نهائي لتسجيل المتقدمين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنصة متاحة للطلاب على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. إذا تمكنوا من الوصول إلى عملية التسجيل، يجب على الطرف المعني إكمال 23 وحدة على الأقل أثناء دراستهم بمساعدة مستشار افتراضي، مسؤول عن توجيه وتقييم ونقل معارفهم للطلاب.

Los aspirantes tendrán que tomar un curso. (Foto: Pixabay)

كيف تسجل؟

وفقًا للمعلومات الواردة من SEP، سيتعين على الطلاب اتخاذ بعض الخطوات لتحقيق هدفهم. أدناه سوف نكشف عن المتطلبات وعملية التسجيل.

* الخطوة الأولى هي الوصول إلى الرابط التالي. هنا.

*بمجرد وجودك، يجب عليك التسجيل باستخدام مفتاح السكان الفريد الخاص بك (CURP).

* ستحتاج بعد ذلك إلى وضع عنوان بريدك الإلكتروني وتأكيده.

* سيتعين عليك بعد ذلك تحميل الوثائق المطلوبة مثل: CURP وشهادة الميلاد بتنسيق PDF.

*ستحتاج بعد ذلك إلى الإجابة على استبيان المعلومات الشخصية وإرسال رد.

وفقًا للسلطة التعليمية، بمجرد استلام بيانات الوصول من 27 أبريل إلى 1 مايو، سيتعين عليك أخذ دورة propaedeutic، والتي ستعقد في الفترة من 2 إلى 29 مايو من هذا العام.

للوصول إلى هذه الدورة التدريبية، سيتم إرسال رقم مستخدم (ID) إلى بريدك الإلكتروني، بالإضافة إلى كلمة مرور.

سيتمكن مقدم الطلب من الرجوع إلى نتائج وحدة propaedeutic من 2 إلى 15 يونيو على بوابة preparenlinea.sep.gob.mx. تستمر وحدة propaedeutic الإجبارية أربعة أسابيع وستسمح للطلاب بتطوير المهارات عندما يتعلق الأمر بتصفح منصة الإنترنت والتعرف على النموذج التعليمي.

Los aspirantes deberán cargar sus documentos. Foto: Pixabay.

أخيرًا، إذا تم قبولك من بين 8,000 طالب تم النظر في المشروع، فسيتعين عليك إكمال عملية التسجيل من خلال منصة SEP.

متى يكون الموعد النهائي للتسجيل؟

سيتمكن المتقدمون الذين يسعون للتغلب على أنفسهم من التسجيل حتى 22 أبريل من هذا العام، كما أعلنت الهيئة التعليمية.

يستهدف المنهج الأشخاص من الجنسية المكسيكية الذين يقيمون داخل البلد أو خارجه, وكذلك الأجانب الذين يثبتون إقامتهم القانونية في البلاد, من أي عمر, والذين أكملوا دراستهم الثانوية. يجب أن يكون لدى المهتمين شهادتهم.

هناك 23 وحدة محددة لتنفيذ نشاطك المدرسي، والتي تستمر أربعة أسابيع على الأقل، في أوقات مرنة مع التسليم الأسبوعي من خلال الأنشطة على المنصة.

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