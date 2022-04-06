أمين المظالم يدعو إلى اعتبار الرياضة مهنة في كولومبيا

Fotografía de archivo del colombiano Carlos Mario Oquendo. EFE/Javier Lizón

ومع مراعاة إنجازات الرياضيين الكولومبيين في السنوات الأخيرة، أكد مكتب أمين المظالم أنه من الضروري التعجيل بعملية إصلاح القانون 181 لعام 1995. وهذا يعني أن الحكومة الوطنية، من خلال وزارة الرياضة، وكونغرس الجمهورية قد طُلب منها ضمان اعتبار الرياضة مهنة في البلد، من أجل ضمان فرص اجتماعية واقتصادية أفضل للرياضيين الوطنيين.

وفقًا للمسؤول، هذا قانون متأخر عن الإصلاح نظرًا للإطار المؤسسي الجديد الذي تم توطيده في السنوات الأخيرة، والإنجازات العظيمة للرياضيين والتأثير الاجتماعي والاقتصادي للرياضة والترفيه والنشاط البدني على البلاد.

وعقد أمين المظالم جلسة استماع للاستماع مباشرة إلى الشواغل التي يشعر بها ممثلو الرياضيين ذوي الأداء العالي، والمعوقين والهواة، وقادة الرياضة، وممثلي المدربين وأولياء أمور الرياضيين من حيث ضمان الحق في الرياضة. وفي هذا المجال, أبرزت كامارغو أنه من خلال منطقة سانتاندير الإقليمية, و المديرية الوطنية لمكتب المحامي العام, و المندوبين المعني بالرياضة و المرأة و الطفل, اتخذت إجراءات ملموسة لل تحقق من الحقوق في الميدان, و استهلت دورة من البرامج التدريبية التي تركز على حقوق الإنسان. في دوري سانتاندر لألعاب القوى وأنديتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه أولاً وقبل كل شيء سيتم توضيح العمل مع وزارة الرياضة، إندرسانتاندر، إندربو، مكتب عمدة بوكارامانغا وحكومة سانتاندر.

ومن ناحية أخرى، ولضمان احترام حقوق الرياضيين في كولومبيا، أطلق مكتب أمين المظالم في هذا السيناريو استراتيجية تعزيز إشراف المواطنين. وأوضح قائد الكيان أنه «من الضروري العمل من أجل كرامة الرياضيين وجعل الرياضة حقًا للجميع وليس القلة. نحن نهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين حول أهمية الرياضة في جميع جوانب حياتنا، منذ لحظة ولادتنا حتى نصبح كبار السن».

وأخيرا، كرر دعوته لجميع المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب أي نوع من العنف ضد الرياضيين والإبلاغ عنه. وقال: «من مكتب أمين المظالم، سنواصل مرافقة الضحايا وعائلاتهم، وسنواصل مراقبة نتائج التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في حالات الاعتداء الجنسي المزعوم ضد بعض الرياضيين في هذه المنطقة من البلاد». كامارجو.

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