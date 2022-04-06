أعلنت نيوزيلندا تطبيق التعريفات والقيود الجديدة على الواردات من روسيا

New Zealand Foreign Minister Nanaia Mahuta speaks during a session of the UN Human Rights Council, which voted to hold an urgent debate about Russia's deadly invasion of Ukraine at Kyiv's request, amid widespread international condemnation of Moscow's attack, in Geneva, Switzerland February 28, 2022. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

اعلنت السلطات النيوزيلندية يوم الاربعاء ان البلاد ستطبق 35 فى المائة من الرسوم الجمركية على جميع الواردات من روسيا وتمديد حظر التصدير الحالى ليشمل المنتجات الصناعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالصناعات الروسية الاستراتيجية.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا: «إن الصور والتقارير الناشئة عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في بوشا ومناطق أخرى من أوكرانيا هي بغيضة وتستحق الشجب، وتواصل نيوزيلندا الرد على أعمال العدوان التي لا معنى لها من قبل بوتين».

وفي هذا الصدد، شدد على أنه يجب «محاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء». واضاف «الى جانب 41 دولة اخرى، اعلنت نيوزيلندا دعمها لمحاكمة المحكمة الجنائية الدولية وقدمت التمويل للتحقيق».

وبالتالي، فإن هذه العقوبات الجديدة التي تطبقها نيوزيلندا تسعى إلى «الضغط على نظام بوتين» جنبا إلى جنب مع التدابير الأخرى التي ينفذها المجتمع الدولي «لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا»، قال وزير التجارة داميان أوكونور.

Nueva Zelanda anunció la aplicación de aranceles y nuevas restricciones a las importaciones de Rusia REUTERS

ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات الجديدة التي أعلنتها السلطات النيوزيلندية حيز التنفيذ في 25 نيسان/أبريل, كما ورد في بيان صادر عن السلطة التنفيذية النيوزيلندية, التي ذكرت أن «هذا هو أهم استجابة اقتصادية لنيوزيلندا للغزو الروسي حتى الآن».

من جانبه، أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أنه سيقدم 100 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وبذلك تصل المساعدات الأمريكية للدولة الأوروبية إلى أكثر من 1.7 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي.

أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مذكرة إلى أنه أذن اليوم بأمر من الرئيس جو بايدن بسحب جديد من القطع الأثرية لوزارة الدفاع «لتلبية حاجة أوكرانيا الملحة إلى أنظمة إضافية مضادة للأسلحة».

وحدد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ان هذه صواريخ جافلين مضادة للاسلحة تقوم الولايات المتحدة بتزويدها لاوكرانيا واكد بها ان البلاد تدافع عن نفسها «بشكل فعال جدا».

واكد بلينكين الذى استذكر "الفظائع التى ارتكبتها القوات الروسية فى بوشا" ان واشنطن وحلفائها سيواصلون دعم اوكرانيا بقوة فى الدفاع "الشجاع" عن سيادتها ووحدة اراضيها».

وفي هذا الصدد، قال إن أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير.

واضاف «اننا نرسل معا مساعدات امنية كل يوم ونقوم بتسريع شحن المزيد من الاسلحة والمعدات الدفاعية التى تستخدمها اوكرانيا للدفاع عن نفسها».

واضاف انه بالاضافة الى «تعزيز موقف اوكرانيا فى ساحة المعركة وطاولة المفاوضات»، يقوم حلفاؤها بجمع البيانات «لتوثيق الانتهاكات المبلغ عنها» وتقديمها الى الهيئات المناسبة لتطهير المساءلة.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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