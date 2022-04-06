«ابني لم يشارك في القتال»، والدة باريستا اعتقلت لقتال بين مشجعي ناسيونال على طريق كوتا - تشيا

Hinchas de Nacional

من خلال مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على الشبكات الاجتماعية، سجل المستخدمون لحظات مواجهة قوية بين مشجعي Atlético Nacional في نهاية الأسبوع الماضي. في الصور، يمكنك أن ترى كيف يهاجم الناس بعضهم البعض بالحجارة والسواطير والقبضات. كان من الممكن تقديم الأحداث في متغير Cota-Chía، عندما وجدت حافلات أنصار فريق Antioquia أنفسهم على الطريق مسافرين إلى مدينة تونيا حيث سيتم تقديم فريقهم.

وفي منتصف النزاع، وصلت السلطات وتمكنت من القبض على أحد الجناة المزعومين، الذي زعم أنه طعن شخصا آخر حاضرا في المواجهة. وقد اتُهم الشخص الذي تم التعرف عليه باسم كيفن إسنيدر كوينتيرو، البالغ من العمر 21 عامًا، بزعم أنه مسؤول عن جريمة محاولة القتل المشدد، وقدم مكتب المدعي العام عدة أدلة يمكن أن تؤدي إلى إدانته بالقوة.

ومن بين المواد الإثباتية مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على الشبكات الاجتماعية حيث يُرى أن الأشخاص المتورطين هاجموا بعضهم البعض. بالإضافة إلى ذلك، قرر المتهم أن كوينتيرو شوهد في أحد مقاطع الفيديو المشاركة في الهجوم، وبالتالي شاب مستلقي على الأرض وإصابة خطيرة.

«أدلة الفيلم والشهادات والاعتراف بالضحية التي أصيبت، تظهر أن المتهم اليوم كان حاضرا على ما يبدو وشارك في القتال بين مشجعي نفس فريق كرة القدم»، وأشار مكتب المدعي العام حول القضية وأضاف: «يظهر التحقيق أن الرجل سيكون استخدم لبنة وخنجر بحجم كبير وضرب الضحية مرارًا وتكرارًا وتسبب في جرح خطير في البطن بطعنة».

على الرغم من الأدلة والاتهام بالتهم، جاءت والدة المتهم للدفاع عن كوينتيرو وأخبرت روايته للأحداث إلى إل تيمبو: «اتصلت به حوالي الظهر وأخبرني أنه بخير، وأنهم كانوا في طريقهم إلى الملعب. ثم، في حوالي الساعة 6:30 مساءً، اتصل بي أحد رجال الدوريات ليبلغني أن ابني محتجز في بلدية كوتا للقتال بين مشجعي ناسيونال».

قالت المرأة إنه عند التحدث إلى ابنها، أخبرها أنه لم يكن جزءًا من القتال وأنه يصدقه، لأن مقاطع الفيديو تظهر أنه لم يهاجم أحدًا: «دعونا نأمل أن يتم توضيح ما حدث قريبًا. هناك العديد من مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها، لكن ابني لم يشارك في القتال. ويقول أيضًا إنه اعتدى جسديًا على شخص ما، ولكن في الفيديو يُرى ببساطة أنه ينحني للحصول على الغطاء ويهرب. ليس لديه خنجر في يده، كما يقول الادعاء. أنا أجمع الأدلة لإثبات براءة ابني».





أصيب واحد و 17 تم القبض عليه بعد قتال بين مشجعي بوكارامانغا و Once Caldas

في مقاطع الفيديو التي حصل عليها الهواة والكاميرات الأمنية، يمكنك رؤية وجود مشجعي الفريقين بأسلحة حادة، من بينها: المناجل والسكاكين والعصي، يمكن لـ Pulzo إثبات أنه، وفقًا للسلطات، هذه الحقيقة معزولة تمامًا، نظرًا لوجود ليس كل القضبان حيث أنهم كانوا رعايا وصلوا إلى المدينة خارج القوافل المعتمدة من الفريق الزائر.

سجل الشخص المصاب طعنة في البطن وتم نقله إلى مركز رعاية من قبل مجموعة الإنقاذ الخاصة في رالداس (GER)، للاهتمام الفوري، لأن شدة الإصابة كانت سيئة السمعة، نظرًا لوجود الدم المرتفع على ملابسه وعلى الأرض، تم التعرف على هذه المروحة باسم لويس فيليبي مارين دياز، 30 عامًا. تم القبض على المعتدي بفضل دعم الكاميرات الأمنية في وساطة هذا المشهد الرياضي.

على الرغم من حقيقة أنه كان من المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة الثامنة مساءً، إلا أن المشجعين بدأوا في الوصول إلى هذا المكان منذ فترة ما بعد الظهر، وكان على البوابة 18 من الملعب تم تسجيل هذه الأحداث، لأنه وفقًا لصحيفة El Tiempo، اقترب مشجعو أتلتيكو مباشرة من المعجبين المتأثرين بوكارامانغا، الذي تسبب في الإصابة.





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