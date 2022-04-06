MinSalud يأذن بلقاح يانسن للجرعات المعززة

El Ministerio de Salud también informó que fueron aplicadas 338.517 vacunas, de las cuales 116.023 corresponden a segundas dosis y 24.291 a la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Foto de archivo. EFE/ Carlos Ortega

في الساعات الأخيرة، أكدت وزارة الصحة أنه على الرغم من موقعها الأولي في يناير 2022 بعدم تطبيق جرعات معززة من لقاح يانسن، فقد أذنت باستخدام البيولوجية للجرعة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن MinSalud قد قرر في البداية أنه سيتم استخدام علم الأحياء للمرضى الآخرين لإكمال جداول التطعيم الخاصة بهم مع الإدارة الثانية.

ومع ذلك، من خلال حسابها الرسمي على تويتر، ذكرت الوزارة أن اللقاح المذكور أعلاه يمكن استخدامه بالفعل للجرعات الثالثة من البيولوجية ضد covid-19: «هل أكملت جدول التطعيم الخاص بك مع فايزر أو موديرنا أو سينوفاتش أو أسترازينيكا، منذ 4 أشهر أو أكثر؟ ستتمكن الآن من الحصول على الداعم مع لقاح Janssen».

لذا، الآن، سيتمكن الكولومبيون من تطبيق جرعتهم المعززة باستخدام بيولوجي يانسن، على الرغم من أنهم سبق لهم إعطاء لقاح من مختبر آخر. لم تفصل MinSalud أسباب قرارها، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في البيانات السابقة ذكر أن القرارات استندت إلى توافر وخصائص كل من القوارير.

ومع ذلك، نظرًا لأن لقاح Janssen للجرعة الواحدة، بالنسبة لوزارة الصحة، سيتم تعزيز هذا اللقاح بنوع آخر من البيولوجية، نظرًا لوظائفه في تعزيز معدل التطعيم في البلاد، بالإضافة إلى خصائص اللقاح وإمكانية تعزيز الحماية ضد الفيروس. من خلال تطبيق الداعم بجرعة من مختبر آخر.

96.8٪ من السكان في بوغوتا أكملوا بالفعل مخطط التطعيم ضد covid-19

أشارت وزارة الصحة إلى أنه اعتبارًا من 3 أبريل 2022، تم تطبيق ما مجموعه 15,770,894 جرعة من اللقاحات ضد COVID-19، كما ورد في أحدث تقرير لـ «مقياس التطعيم» لوزارة الصحة، المنشور على موقع SaludATA.

هذه الجرعات التي يتم إعطاؤها لسكان بوغوتا تعني أن 96.8٪ من السكان في بوغوتا لديهم بالفعل جدول لقاح كامل ضد الفيروس (جرعتين)، بينما فيما يتعلق بتطعيم الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 11 عامًا، يُذكر أن 73.4٪ من هؤلاء السكان لديهم بالفعل الأولى جرعة.

من الجدير بالذكر أنه على المستوى الوطني، أظهرت البلاد استقرارًا من حيث حالات covid-19. قدمت مديرة علم الأوبئة والديموغرافيا، كلوديا كويلار، توصيات عامة خلال مركز القيادة الموحدة 126.

«الحفاظ على معدات المراقبة أو التتبع أو الاختبار في الأوقات المشار إليها؛ وإجراء الاحتواء بسرعة» هي النقطة الرئيسية التي أثارها المسؤول، مع التركيز بشكل خاص على السكان الذين يعانون من عوامل الخطر، وحثت على تطبيق الاختبارات وفقا لترتيب الأولويات المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية.

وأضاف: «نحن في وضع مستقر للغاية، لكن لا يمكننا القول أن إعادة النمو لن تحدث أو أننا لن نحصل فجأة على دخول بعض الخطوط الفرعية، لذلك علينا الاستمرار في تنفيذ خطة التطعيم بأكملها».

وبالمثل، أشار إلى أهمية تعزيز الإجراءات المتخذة على المستويين القطاعي والمشترك بين القطاعات، مما سيتيح إحداث تأثير إيجابي أكبر على صحة ورفاه السكان الذين يعيشون في كولومبيا.

وأكد كويلار من جديد الحاجة إلى الحفاظ على تدابير الأمن البيولوجي وتعزيز التطعيم لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة فأكثر، والذين، على الرغم من انخفاض أرقام الوفيات، يظلون الفئة العمرية التي تشكل معظم هذه المعدلات.

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