حث ماريو ديلغادو على «هزيمة» المحافظين والسلطات الانتخابية في إلغاء الانتداب

بعد أيام قليلة من إجراء عملية إلغاء الانتداب، أطلقت حركة التجديد الوطني (مورينا) حملة مكثفة للضغط من أجل بقاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) في منصبه.

استغل أعضاء حزب الكرز، بما في ذلك الزعيم الوطني نفسه، ماريو ديلجادو كاريو، رحلاتهم ومساحاتهم لدعم هذه الممارسة الديمقراطية التي جذبت، منذ المناسبة التي أثيرت فيها، شكوكا لا نهاية لها.

في هذه المناسبة، خلال جولة عمل في كولياكان، سينالوا، أكد مورينستا للمواطنين أن المشاركة في التصويت يوم الأحد المقبل من 10 أبريل تمثل خطوة أخرى للمكسيك للعيش في «ديمقراطية حقيقية».

دعا ديلغادو كاريو إلى «هزيمة» المحافظين والسلطات الانتخابية، مثل INE، الذين سعوا بأي ثمن لمقاطعة هذه المشاورة الشعبية، والتي، على الرغم من كل العقبات، ستحدث في حالة طبيعية كاملة.

Mario Delgado aseguró que en la votación se pone en riesgo todo lo obtenido por la 4 T (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) Andrea Murcia

«شعب المكسيك يريد أن يعيش في ديمقراطية وكان هناك العديد من الصراعات، والمعارك التي واجهناها للعيش في ديمقراطية حقيقية. هذا الأحد لدينا معركة أخرى نواجهها، علينا هزيمة المحافظين، ولكن يجب علينا أيضا، أن نقول، علينا أن نهزم سلطة انتخابية مصممة على تمثيل نفس الناس كما هو الحال دائما، تلك التي من الماضي،» قال زعيم مورينا.

في وقت لاحق، أشار الناشط إلى أنه بنفس الروح التي أظهروها في عام 2018، يجب على الناس الخروج هذا الأحد للتصويت و «عدم التراجع خطوة إلى الوراء» في النضال من أجل العيش في ديمقراطية حقيقية؛ بالإضافة إلى ذلك، سيظهرون للرئيس كل الدعم الذي يحظى به في البلاد.

وأضاف أن كل ما حققه التحول الرابع (الربع الرابع) خلال السنوات الثلاث الأخيرة من ولايته هو أيضا على المحك. كما سلط الضوء على جميع إنجازات التاباسكينيو، الذي صنفه كرئيس «لم نحققه منذ فترة طويلة».

«ما هو على المحك في 10 أبريل هو كل ما تم تحقيقه في هذا التحول الرابع، وأننا نواصل دعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه، وأن يتم بناء أعمال البنية التحتية في وقت قياسي، وأنه لم يعد هناك فساد. لقد وعد بكل ما وعد به أندريس مانويل قد تحقق، لقد مر وقت طويل منذ أن كان لدينا في المكسيك أنه حافظ على كلمته، وأنه كان إلى جانب الشعب»، قال زعيم مورينيستا.

Mario Delgado aseguró que los conservadores y autoridades electorales quisieron sabotear la consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO) Galo Cañas | Galo Cañas

وأوضح ماريو ديلجادو أن كل تقدم هذه الإدارة حدث دون زيادة الضرائب وبدون بنزين، لأنه، كما قال، «الآن يحكم بأمانة وبدون فساد»، وهو وضع من شأنه أن يزعج المعارضة لأنه منذ وصول Q4 «نفدت السرقة».

أخيرًا، أشار الرئيس الحزبي إلى أن الحركة السياسية بقيادة تاباسكينيو تحاول إعطاء كل السلطة للشعب حتى يتمكنوا من انتخاب وإزالة الرؤساء، كما هو الحال الآن، وهكذا في الجهود القادمة لن يكون هناك قادة مرة أخرى «مثل أولئك من قبل: اللصوص، الفاسدين أو القتلة»، قال ديلغادو كاريو.

على الرغم من هذه الجوانب التي أبرزها رئيس مورينا، كانت هناك العديد من الخلافات المحيطة بالقضية، حيث فعل أتباع AMLO كل شيء ليكونوا قادرين على الضغط من أجل إلغاء الانتداب، حتى تعديل التشريع الذي مرروه منذ بعض الوقت.

بغض النظر عن الميزانية الصغيرة التي حصل عليها المعهد الانتخابي الوطني هذا العام، والتي تم تعليق المشاورة الشعبية بسبب نقص الموارد، فقد بذل كل ما في وسعه لتطويره، حتى لو لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للرئيس والمسؤولين الآخرين.

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