مارس ضد بيدرو كاستيلو: مشاهير بيرو الذين احتجوا في ساحة سان مارتن

في ليلة الاثنين، أعلن الرئيس بيدرو كاستيلو في رسالة إلى الأمة أن سيدخل متروبوليتان ليما ومقاطعة كالاو الدستورية حالة الطوارئ بسبب احتجاجات شركات النقل على زيادة الوقود. من أجل وقف أعمال الشغب في العاصمة، أمر الرئيس بحظر التجول من الساعة 02.00 إلى 23.59 ساعة يوم الثلاثاء 5 أبريل.

ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع مئات البيروفيين من الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة. وهكذا، منذ الساعات الأولى من الصباح، تم استدعاء التعبئة في الساعة 3 مساءً في بلازا سان مارتين، والتي انتشرت على الشبكات الاجتماعية مع علامات التصنيف #FueraCastillo و #TodosALaCalle.

على الرغم من حقيقة أنه في فترة ما بعد الظهر وعندما التقى بمجلس المتحدثين باسم كونغرس الجمهورية، أعلن الرئيس كاستيلو أنه يلغي الإجراء، استمرت المسيرة. انضم إلى هذا الاجتماع العديد من البيروفيين المشهورين، الذين جاءوا إلى بلازا سان مارتين ليطلبوا عزل رئيس بيرو من القصر الحكومي.

ماريو هارت

نشر فتى الواقع السابق من خلال قصصه على Instagram أنه كان في بلازا سان مارتن، كونه من أوائل الشخصيات العامة التي ظهرت. بعد الصراخ «خارج كاستيلو!» ، وكتب على برنامجه: «في الاتحاد هو القوة، دعونا نذهب بيرو!» ، «دعونا نخرجه، بالإيمان»، «لا أحد يسلب حريتنا. ها هو حظر التجول الخاص بك».

Mario Hart asistió a la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

رودريغو غونزاليس وجيجي ميتري

كان مضيفو Amor y Fuego، وهو برنامج تم إلغاؤه بسبب المنعطف الوطني، حاضرين في المظاهرة. نشر «Peluchín» الشهير مقطع فيديو على Instagram الخاص به حيث شوهد وهو يحتج إلى جانب شريكه. «عاجل، رئيس جديد! الكونغرس الجديد»، تسمع شخصيات Willax Tv وكذلك الأشخاص من حولهم وهم يصرخون.

رودريغو غونزاليس وجيجي ميتري ينضمان إلى المسيرة ضد بيدرو كاستيلو. فيديو: إنستغرام

برونيلا هورنا

أجرى السائق الأشقر من أمريكا هوي، الذي حضر ارتداء قميص بيرو في بيرو، مقابلة مع بعض الأشخاص الذين أصيبوا أثناء الاحتجاج. لم يكن لديها وقت جيد أيضا، منذ أن أسقطت قنبلة الغاز المسيل للدموع قريبة جدا منها. «خرجت المسيرة عن السيطرة. لأول مرة تم إسقاط عدد قليل من قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب مني، لكننا سنواصل القتال حتى يغادر كاستيلو. #CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia،» كتب هورنا.

Brunella Horna en la marcha contra Castillo. (Foto: Instagram)

فانيساتركي

جاءت الممثلة البيروفية إلى بلازا سان مارتين لرفع صوتها للاحتجاج مع مئات المواطنين. في مقابلة مع ATV، أشارت إلى أنه ليس فقط في ليما يريدون رحيل رئيس الدولة، ولكن الكثير من بيرو قد طلبت ذلك أيضا. من خلال شبكاتها، شوهدت وهي تغني «كونتيجو بيرو» لتشجيع المزيد من المواطنين على الخروج إلى الشوارع.

كانت الممثلة البيروفية فانيسا تيركيس حاضرة في المسيرة ضد بيدرو كاستيلو. (فيديو: إنستاجرام/ @vanessaterkes)

مايكل فينسيث

على الرغم من أنه تعرض لانتقادات على الشبكات لكونه قائد المسيرة ضد بيدرو كاستيلو، المسمى «المسيرة العظيمة من أجل الحرية»، لم يكن الممثل خائفًا وكان حاضرًا في ساحة سان مارتن. «ها نحن هنا، البيروفيون من كل الدم. لا تفقد حريتك، دافع عنها بحياتك من أجل حاضرك ومستقبلك. هنا، في بيرو الجميلة. نحن في انتظارك!» ، وكتب على تويتر.

Michael Finseth fue líder de la “Gran marcha por la libertad”. (Foto: Twitter)

نيكوبونس

قام الممثل الذي سيلعب دور باولو غيريرو في سلسلة سيرة Netflix بتوثيق جميع تفاصيل المسيرة ضد كاستيلو. ووفقا له، فإن الشرطة تعتزم تفريق المتظاهرين على الرغم من أن المظاهرة كانت سلمية. «الاحتجاج سلمي، لا توجد أعمال شغب، نحن نغني. لماذا تريد إرسال مضخات المياه؟ لماذا يريدون إسقاط قنابل الغاز المسيل للدموع؟» ، يسمع على قصصه إينستاجرام.

نيكو بونس في المسيرة ضد بيدرو كاستيلو. (فيديو: إنستاجرام/نيكوأوفيسيال)

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