قام لويس أفينكولا وكارلوس زامبرانو بإنقاذ بوكا جونيورز من أول فيلم ديبورتيفو كالي بعد «بلوبر روسي»

تعادل بوكا جونيورز، مع كارلوس زامبرانو ولويس أفينكولا كبداية، مع ديبورتيفو كالي في بداية كأس ليبرتادوريس 2022. على وجه التحديد، أنقذ المدافعون البيروفيان حارس المرمى أغوستين روسي وتجنبوا أول الكولومبيين.

حدث ذلك بعد 13 دقيقة من الشوط الأول، حصل Teófilo Gutiérrez على تمريرة عميقة وكانت طويلة جدًا. ذهب يوني غونزاليس للضغط على حارس المرمى أغوستين روسي، الذي «فجر» الكرة وبهذه الطريقة تركت للجناح الكولومبي.

أظهر لويس أفينكولا كل قوته ووصل إلى «آلة القهوة». كان على البيروفي أن يكتسح لمنع تسديدته. ومع ذلك، فإن الإجراء لم ينتهي عند هذا الحد. هدد غونزاليس 'بولت' في الداخل وعندما كان على وشك الانتهاء، ظهر كارلوس زامبرانو لقفله.