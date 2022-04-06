جوليانا ويينا كالديرون ونكتة حول دعوة أندريا فالديري وفيليبي ساروما للزواج

خلال هذه الأيام الأولى من شهر أبريل، بدا أندريا فالديري وفيليبي ساروما بقوة أكبر بين الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام بسبب زواجهما. في الواقع، بدأ بالفعل توزيع الدعوات لحضور حفل الزفاف - الذي لم يتم تمديد التاريخ المختار لتحقيقه بعد - و شخصيات وسائل التواصل الاجتماعي مثل قدمت شجام فالديري، شقيقة المؤثر بارانكويلا، سردًا لما كانت عليه الدعوة.

لذلك، كل شيء يتكون من صندوق بني يحتوي على غلاف رسالتين «A»، أول أسماء أندريا فالديري وأندريس فيليبي كامارغو غونزاليس (الاسم الأول لفيليبي ساروما)؛ في الداخل نوع من البطاقات على ما يبدو في الزجاج تقول «أندريا وأندريس... بمباركة الله لدينا لفتة دعوتهم إلى زواجنا». في المقابل، هناك أيضًا مغلف يتم إبلاغه بأن حفل الزفاف سيكون دشًا من المغلفات.

بالإضافة إلى ما سبق، تضمنت الدعوة أيضًا زجاجة ويسكي، وبشكل أكثر تحديدًا Blue Label.

في ضوء حقيقة أن أندريا فالديري وفيليبي ساروما بدأا في توزيع دعوات لزواجهما، شاركت جوليانا كالديرون هذه الأيام - أخت يينا - بعض قصص Instagram على سبيل المزاح حول هذا الموضوع. لذلك، في سياق الصور، سمع قائلا: «لن تصدق ذلك، لكنني تلقيت بالفعل دعوة الآنسة أندريا فالديري وفيليبي ساروما للزواج... يقولون إنهم لم يرسلوا لنا شرابًا لأننا شربنا كثيرًا، لذا أغويتا».

هكذا أظهرت جوليانا، من الفكاهة، زجاجة ماء مع بطاقة ترفق الرسالة التالية المكتوبة بالعلامة السوداء والحمراء: «يدعوك جوليانا ويينا إلى زواجنا، أندريا فالديري».

جوليانا ويينا كالديرون تمزح حول دعوتهما المزعومة لزواج أندريا فالديري وفيليبي ساروما

من جانبها، شاركت يينا كالديرون جزءًا من الدردشة التي أجريتها مع أختها والتي تساءلوا فيها كيف يمكنهم ارتداء ملابس لهذا الحدث. في الوقت الحالي، لم يُعرف أن أندريا فالديري قد قالت أي كلمة عن هذه المنشورات التي أصدرتها أخوات كالديرون.

في عالم المؤثرين، لم يكن هناك نقص في الاحتكاك و rifirrafes، على سبيل المثال، كان لدى يينا كالديرون وأندريا فالديري بعض الخلافات العامة. لوضعها في سياقها، في يناير الماضي، قدمت النجمة السابقة لتلفزيوننا سردًا لرأيها النقدي فيما يتعلق بالعمليات التجميلية الأخيرة التي أجرتها راقصة بارانكويلا:

«... أنا معجب أندريا، إنها سيدة أعمال، ألقيت إلى الأمام، بسيطة، لدي الكثير لأتعلمها، لكنها أصبحت سمينة، أصبحت سمينة، هذا الجراح ليس كذلك، مع احترام الجراح... لكنه تركها سمينة... فقدت الجراحة والحديث، إنها الحقيقة «، كانت كلمات كالديرون في ذلك الوقت، معبر عنها من شبكاتها الاجتماعية.

على هذه الخلفية، نشرت أندريا فالديري ردها الخاص حول انتقاد يينا كالديرون لها ولجراح التجميل، من بينها قالت، سلطت الضوء على: «... لقد أخبرتني دائمًا أنك أعجبت بي وآلاف الأشياء, لكن لا تكن منافقًا لأنك لا تربط لسانك. مع عقلك، تقول شيئًا واحدًا، لكنك تعتقد شيئًا آخر. أنت مؤهل لعمل الجراح عندما تكون قد رأيت عملية واحدة فقط... عندما يكون لديك شبكات اجتماعية، استخدمها للأبد، وليس لتدمير...»

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