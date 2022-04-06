يتذكر جوليان زوتشي الوقت الذي طلب فيه بيدرو كاستيلو الخروج لمسيرة ضد حكومة بيرو.

المسيرة في بلازا سان مارتين أيضًا توقف شركات الطيران و الشلل الاجتماعي الإجباري الذي صدر في الليل من يوم الاثنين الماضي، 04 أبريل لهذا الثلاثاء 5 أبريل، في رسالة الرئيس بيدرو كاستيلو إلى الأمة انه لم يكن غريبا على أي مواطن بيرو أو أجنبي يعيش في بيرو.

هذه هي حالة الأرجنتيني خوليان زوتشي، الذي انضم إلى قائمة طويلة تظهر شخصيات بيرو رجال الأعمال الذين تحدثوا عن الوضع الوطني. بينما أكد الزوجان من جدة إيسلافا أنهما لم يشاركا أبدًا في القرارات السياسية للشعب، هذه المرة لا يمكن تحويل الأذن الصم.

«أنت تعلم أنني لا أتورط عادة في السياسة، لا أشعر بأنني خبير. أنا مجرد مواطن آخر. لم أتورط حتى عندما كانت هناك الجولة الثانية، لأن حرية الاختيار تعود إلى الناس ومعظمهم اختار كاستيلو وأنا أحترمه»، بدأ الممثل يقول في القصص على حسابه الرسمي على Instagram.

ومع ذلك، لم تتردد في مشاركة أكثر من مليون متابع لها مقطع فيديو نشره مستخدم على TikTok حيث يُنظر إلى الرئيس الحالي للجمهورية على أنه القائد.

قال برنامج الواقع السابق ثم انتقل إلى فيديو بيدرو كاستيلو: «من المؤلم أن يضطر الناس إلى الخروج إلى الشوارع من أجل حدوث شيء ما، ولكن منذ بعض الوقت طلب السيد كاستيلو ذلك».

كما يمكن أن يرى، كان الرئيس الحالي يدعو المواطنين من جميع أنحاء بيرو للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة «لإزالة» الفاسدين عندما كان مجرد شخص من الشعب.

وأضاف الممثل، الذي أكد أن الفوضى في ليما ستؤذيه لأنه على وشك إصدار مسرحية، «دوري هو الترفيه ومحاولة ابتهاج الناس، لكنني أشعر بأنني مضطر لعدم اللعب الغبي وقول ما أشعر به».

يتذكر جوليان زوتشي الوقت الذي طلب فيه بيدرو كاستيلو المغادرة إلى المسيرة. فيديو: إنستغرام





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