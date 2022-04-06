Infonavit: كيفية الحصول على ائتمان الزوج لأكثر من 2 مليون بيزو

يقدم معهد الصندوق الوطني للإسكان (Infonavit) قروض الرهن العقاري المختلفة حتى يتمكن العمال من الحصول على تسهيلات عند شراء عقار أو، إذا لم يتم ذلك، تمديد أو إعادة تشكيل منازلهم. في حالة مشاركة فرصة الحصول على منزل أو شقة مع شريكك، تسمح التبعية بدمج الاعتمادات بين الزوجين وبالتالي الحصول على مبلغ أكبر من القرض.

في هذا الصدد، أعلنت Infonavit أن المهتمين بالحصول على قرض من خلال هذه الطريقة سيكونون قادرين على الحصول على ما يصل إلى 2 مليون 217,700 بيزو، اعتمادًا على الراتب والتاريخ الائتماني لكلا المتقدمين. بهذه الطريقة, يسمح ائتمان Infonavit الزوجي للأطراف المهتمة بشراء وشراء منزل جديد أو مستعمل, شراء منزل أو شقة مرهون, وكذلك إصلاح أو البدء في بناء عقار من الصفر إذا كان لديهم أرض.

أحد المتطلبات الرئيسية لتكون قادرًا على التقدم بطلب للحصول على هذا الائتمان والوصول إليه هو أن الزوجين متزوجان بموجب حماية القانون المكسيكي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديهم أيضًا أصحاب الحق في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS)، ولديهم علاقة عمل صالحة والامتثال لـ 1080 نقطة في الحساب الفرعي للإسكان، والتي يتطلبها المعهد منح أي نوع من الائتمان.

Los matrimonios interesados en obtener un crédito de más de 2 millones de pesos podrán realizar la solicitud ante el Infonavit, pero no se debe perder de vista que el monto de la hipoteca se entregará en función del salario, el tiempo laborado y el historial de cada trabajador (Foto: Archivo)

يجب أيضًا استيفاء المتطلبات التالية للتقديم:

1. كن متزوجًا قانونيًا ولديك شهادة زواج تحمي القرابة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليهم الحضور معًا لطلب الطلب.

2. يجب أن يكون لدى كلا المتقدمين علاقة عمل نشطة والمساهمة في Infonavit.

3. يجب أن يعمل كلا الزوجين وقت تقديم الطلب وأن يكونا قد فعلوا ذلك لمدة عامين ونصف على الأقل دون انقطاع.

4. يجب ألا يكون العقار الذي تنوي شرائه موجودًا في أي منطقة خطر ويجب ألا يفتقر إلى أي خدمات، بالإضافة إلى اعتماده من خلال رأي فني يحدد أن متانته، على الأقل، 30 عامًا.

للتقديم، يجب على الزوجين المهتمين اتباع هذا الإجراء:

- يجب تقديم طلب التسجيل من قبل الزوجين، وكذلك بقية الإجراءات الشكلية.

- لإكمال وإكمال كل منهما بالكامل ورشة عمل SABER عبر الإنترنت، حيث سيتعلم المستفيدون كيفية عمل الرهون العقارية الممنوحة من قبل Infonavit

- يجب على كلا الزوجين تلبية جميع المتطلبات اللازمة بموجب برنامج الرهن العقاري الأخضر، اعتمادا على تركيب الملحقات التي توفر: الماء والكهرباء والغاز.

- جمع وتجميع الملف الخاص بك مع الوثائق التالية:

1. تطبيق التسجيل الائتماني

2. شهادة الميلاد في الأصل والنسخة

SABER es un taller con el cuál podrás conocer información relevante para tomar buenas decisiones en cuanto a los tipos de crédito que tiene Infonavit. (Foto: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

3. بطاقة الهوية الرسمية، يمكن أن تكون بيانات اعتماد الناخب أو جواز السفر أو الهوية المهنية مع صورة أو رخصة قيادة أو بطاقة الخدمة العسكرية الوطنية (SMN)

4. شهادة الزواج في الأصل والنسخة

5. كشف حساب البائع المصرفي والتقييم الإلكتروني والرأي الفني للمنزل الذي لا يزيد عمره عن 6 أشهر ونسخة من عنوان ملكية المنزل.

6. إضفاء الطابع الرسمي على تسجيل طلب كلا الزوجين في أقرب مكتب رعاية Infonavit.

7. اختيار كاتب العدل من قبل الزوجين وتسليم الوثائق المختلفة

8. قم بالوصول إلى بوابة Infonavit My Account للتحقق من تأكيد توفر إشعار الاحتفاظ بالمستند. بعد ذلك، يجب على كلا الزوجين أخذها إلى الشركة لتوقيعها وإغلاقها.

9. تنفيذ كلا الزوجين تسليم الإشعار إلى كاتب العدل عندما يتم تحديد يوم التوقيع على الفعل، وإغلاق عملية الائتمان الممنوحة.

استمر في القراءة: