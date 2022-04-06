في ورشة عمل في كالي كانوا يحولون الأسلحة المؤلمة إلى أسلحة فتاكة.

وقام أفراد شرطة العاصمة في سانتياغو دي كالي بالزي الرسمي، في خضم الضوابط التي تنفذ لمكافحة الجريمة في عاصمة الوادي، بتمهيد المكان الذي عثر فيه على رجل، يزعم أنه كان يعدل أسلحة صادمة لتحويلها إلى أسلحة فتاكة. تم القبض على الرجل في حي موريشال في كومفاندي. الموضوع، الآن في أيدي السلطات، كان بالفعل في ملفه ارتكاب جريمة قتل مزعومة وقعت في نوفمبر 2021.

في المنزل الذي احتجز فيه المجرم المزعوم، كان هناك مستودع أسلحة مصنوع يدويًا مع خطط وأسلحة معدلة والبعض الآخر مستعد للتغيير والماريجوانا. على وجه التحديد، تم الاستيلاء على بندقية صادمة، وثلاثة مسدسات مؤلمة، ومسدس صدمة معدلة، وأربعة آلاف غرام من الماريجوانا فضفاضة و 200 سيجارة من هذه المادة نفسها. كما سيطر الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي على الأدوات المتخصصة لتعديل الأسلحة.

وقالت الشرطة «وبالمثل، تم العثور على خطة للمنطقة، والتي تعكس الطريقة التي يقوم بها المجرمون المشتبه بهم بإنشاء هذه الأعمال التي تؤثر على أمن المواطنين».

ما أوضحته السلطة هو أن ما كان يفعله الإنسان هو تغيير بنادق الأسلحة لتعديل مقاومتها للضغوط والموردين الجدد. الفكرة هي ضبط الأسلحة لتناسب الخراطيش التقليدية. هذا يغير تصنيف هذه الأسلحة من الصدمة إلى القاتلة.

«ما يفعلونه هو تغيير البرميل أو تعزيز البرميل لتحمل هذه الضغوط، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم إجراء تعديل على ما هو سكن المورد لتمديده، لأن طول الخرطوشة التقليدية أو خرطوشة الحرب أطول من خرطوشة الصدمة (...) وأوضح العمدة إديسون غايتان باريرا، وهو عضو في مجموعة تعقب الأسلحة التابعة لمختبر مقذوفات الطب الشرعي في ديجين، أن تبادل البرميل وفتح مساكن المورد يمكن أن يتراوح بين 000 100 و 000 150 و 000 200 بيزو»، في مقابلة مع برنامج أخبار قناة كاركول، في عام 2021.

تم القبض عليه، يؤكد على السلطة، كان قادرًا على إجراء ما يصل إلى 16 تعديلًا شهريًا. كانت هذه القطع الجديدة تساوي اثني عشر مليون بيزو في السوق السوداء. بالإضافة إلى تصنيع وبيع هذه القطع الأثرية، كان الإنسان متورطًا في قضايا الاتجار بالمخدرات. في المنزل حيث تم القبض عليه، تم العثور على ثلاجة مع أكياس من الماريجوانا.

الآن، في أيدي العدالة، سيكون عليه أن يجيب على التهم الموجهة إليه لجرائم القتل والحمل غير القانوني للأسلحة النارية. «يجب ألا يكون هناك أي تمييز معياري بين الأسلحة المؤلمة والأسلحة الفتاكة. يجب أن تكون في نفس الفئة. و يجب على الحكومة أن تعترف بأن هذه قضية رئيسية تتعلق بالأمن القومي و ينبغي ألا تعامل معها كمشكلة إدارية تتعلق بالتسجيل أو التنظيم. يجب اعتبار الأسلحة الصادمة على الفور سلاحًا يجب أن يقتصر تمامًا على استخدام القوات العامة, "دانيال ريكو, مدير التحليل C, قال لنفس المنفذ الإعلامي.

وفقا للسلطات، خلال عام 2022، تم ضبط 520 قطعة سلاح صادمة و 291 قطعة سلاح ناري. بحلول مايو 2021، أعلنت الشرطة الاستيلاء على 4371 قطعة سلاح صادمة. يمكن أن يكلف المسدس الصادم المعدل، وفقًا لمعلومات من عام 2021، حوالي 1،000،000 دولار. تم تصنيف بوغوتا وميديلين وكالي، لذلك العام، على أنها المدن التي لديها أكبر قدر من التنبيهات لتعديل الأسلحة. في عام 2020، ذكرت السلطات أن 216,082 قطعة سلاح غير فتاكة دخلت البلاد، معظمها من تركيا.





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