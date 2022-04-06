Ica: هذه هي الطريقة التي تم بها الوصول إلى الهدنة لحركة المرور الحرة على الطريق السريع لعموم أمريكا الجنوبية

هدنة مؤقتة. توصل العمال الزراعيون وعمال النقل من منطقة إيكا إلى اتفاق مع الشرطة وقرروا للسماح بالمرور، لمدة ساعتين (حتى الساعة 2 مساءً) من الحافلات والشاحنات والمركبات الخاصة التي تقطعت بهم السبل على الطريق السريع لعموم أمريكا الجنوبية منذ يوم الاثنين 4 أبريل.

تم فتح الطرق في مناطق الحي الصيني، على بعد كيلومتر 278، و Expansión، على بعد 290 كيلومتر، عند مدخل منطقة سالاس-غوادالوبي.

كيف وصلت الهدنة؟

كما تذكرون، يوم الأحد الماضي في الساعة 11:50 مساء هناك بدأ إضراب ناقلات البضائع الثقيلة بسبب الزيادة في الوقود والتي كان من المقرر أن تنتهي ليلة الثلاثاء. ومع ذلك، اتخذ المزارعون في المنطقة مقياس القوة الذين يحتجون على ارتفاع أسعار بعض الأطعمة.

لهذا السبب، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، عندما كانت الشرطة تحاول مسح المسارات، حاول المتظاهرون اتخاذ المسارات مرة أخرى وبدأت المواجهة مع ضباط إنفاذ القانون. كان عدد الشرطة يفوقعدد المحتجين، الذين انتهى بهم الأمر إلى اتخاذ الطريق عند الكيلومترات 278 (الحي الصيني) و 290 (التوسع).

في الصباح، تم تسجيل الهجوم على العديد من حافلات النقل بين المقاطعات. حتى أن بعض الركاب أفادوا بأنهم تعرضوا للسرقة والنهب.

كانت هناك اشتباكات جديدة مع الشرطة وتم تسجيل متوفى يبلغ من العمر 24 عاما (يونهي كيتو كونتريراس) نتيجة لتأثيره على الرأس.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت أيضا هجمات على مركز شرطة فيلاكوري (الكيلومتر 276)، الذي حاولوا حرقه، ولكن الشرطة تمكنت من الدفاع عن مركز الشرطة والسعي إلى مناشدة الحوار.

بعد بضع ساعات من المحادثات، قرر المحتجون فتح الطريق لمدة ساعتين. وأشاروا إلى أنهم يأملون في التحدث إلى بعض وزراء الدولة للتوصل إلى حلول وطالبوا، من بين أمور أخرى، بإغلاق الكونغرس.

Manifestantes en Barrio Chino, Ica. | Imagen: Latina Noticias

ونفى القادة أنهم تسببوا في الأعذار التي حدثت صباح اليوم ونددوا بأن أعمال العنف هذه قد نفذها المتسللون.

وزير الداخلية في ICA

وأفاد وزير الداخلية، ألفونسو شافاري، بأنه ذاهب إلى تلك المدينة، من أجل تعزيز عمل ضباط الشرطة.

وقال رئيس الداخلية إنه يسافر مع 150 من عملاء المديرية الوطنية للعمليات الخاصة (دينو)، الذين سيدعمون القوات في المنطقة، في مواجهة الحصار على الطرق من قبل بعض المخربين.

عند الظهر، كان ألفونسو شافاري يطير بالفعل فوق المنطقة وسيتحدث إلى المتظاهرين.

A bordo de un helicóptero, el titular del Mininter reconoce los daños provocados en la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino.

يطلبون التدخل

من ناحية أخرى، دعا رئيس غرفة السياحة والتجارة الخارجية في باراكاس (كاباتور)، إدواردو جوريجوي، إلى إنهاء المشاكل التي تحدث في أقرب وقت ممكن على الطريق السريع لعموم أمريكا الجنوبية من أجل عدم التأثير على المنطقة في جميع مناطقها.

وذكر أنه على الرغم من أن هذا الوضع لا يؤثر بشكل خاص على باراكاس لأن المشاكل أبعد من الجنوب، إلا أن هذا لا يمنع تدخل أكثر شدة من قبل وكالات إنفاذ القانون، حتى مع وجود استراتيجيات استخباراتية للقبض على المخربين المسؤولين عن تدمير الرسوم في منطقة الحي الصيني، الكيلومتر 278.

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