ICA: يتم تسجيل حواجز الطرق والاشتباكات الجديدة في جنوب أمريكا

عند الكيلو متر 278 من جنوب أمريكا، بالقرب من مدخل مدينة إيكا، عمال في قطاع الصادرات الزراعية سلكت الطريق لمنع مرور المركبات وواجهت ضباط الشرطة الذين كانوا يحاولون تطهير المنطقة. كما سُجلت أعمال عنف ضد حافلات النقل بين المقاطعات والشاحنات الثقيلة التي تحاول المرور.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء يوم الأحد الماضي توقف شركات الطيران في 4 و 5 أبريل. كان من المتوقع إطلاق الطرق يوم الأربعاء, ومع ذلك, قرر العمال في قطاع الصادرات الزراعية منع جنوب أمريكا إلى أجل غير مسمى.

ومن بين طلباتهم تخفيض أسعار الوقود، وتكلفة المنتجات في سلة الأسرة الأساسية، وأن الرئيس بيدرو كاستيلو حيث أن الحوار معهم لا يعترف بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الحكومة و التي اعتبرتها نقابات أخرى لا تمثلها.

في وقت سابق، قامت الشرطة بالفعل بتطهير كيلومتر 300 من جنوب عموم أمريكا؛ ومع ذلك، واجهوا خطوط اعتصام جديدة من المتظاهرين عند الكيلومتر 278، في ذروة المنطقة المعروفة باسم الحي الصيني.

وفقًا لتقرير صادر عن América Noticias، أجبر المحتجون بعض السائقين للخدمة الشاقة على استخدام سياراتهم لسد المسارات.

في الوقت الحالي، يحاول 300 جندي مسح المسار. فضلت العديد من الحافلات الالتفاف والابتعاد عن القتال.

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