تستعد Hidroituango لتجنب الفيضانات في اتجاه مجرى النهر بسبب الزيادة في تدفق نهر كاوكا بسبب الأمطار

Foto de archivo. Trabajadores participan en la construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

وعقب التنبيه في أنتيوكيا بشأن الزيادة في تدفق نهر كاوكا، ولا سيما في البلديات الواقعة في اتجاه مجرى سد هيدرويتوانغو، أبلغت إمبرسا بوبليكاس دي ميديلين راديو بلو بأن المنظمة تعمل على منع حدوث فيضانات في اتجاه مجرى النهر. من مشروع الطاقة الكهرومائية الضخمة.

وفقًا لـ EPM لمحطة راديو بوغوتا، يراقب مركز المراقبة الفنية Hidroituango باستمرار سلوك النهر، سواء في المنبع أو المصب لمحطة الطاقة الكهرومائية، من أجل ضمان أدائه الأمثل، وفي حالة الطوارئ، ليكون قادرًا على القيام به القرارات مقدما وهلم جرا. حماية المجتمعات التي تعيش بالقرب من السد.

في المجموع، أكد Empresas Públicas de Medelín راديو Blu أنهم يراقبون أكثر من 3000 متغير في Hidroituango بسبب الزيادة في هطول الأمطار التي تتوقع Ideam حدوثها خلال الأشهر المقبلة في البلاد.

«أبريل ومايو ممطرة للغاية في معظم منطقة الأنديز. قال مدير معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية (IDEAM)، يولاندا غونزاليس، إن التوصية الخاصة للغاية هي أننا نتخذ أفضل قرارات الوقاية والرعاية والمراقبة حول وجود هذا الموسم الأول، والذي يصاحبه ظاهرة النينيا».

كما صرحت EPM لصحيفة بورتافوليو أنه من أجل ضمان المراقبة المستمرة ومرافقة سكان المنطقة، فإنها تعمل جنبًا إلى جنب مع وكالات إدارة مخاطر الكوارث في أنتيوكيا ومع المجالس البلدية.

Imagen de archivo. Fuertes lluvias en Bogotá durante la temporada invernal. Foto: Colprensa - Juan Páez Juan Páez | Juan Páez

في أحدث توقعاته المناخية، أفاد معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية (IDEAM) أنه خلال ربع أبريل ومايو ويونيو، في قرطبة، وسط منطقة الأنديز وفي بعض قطاعات Meta، تشير التقديرات إلى أن الزيادات في هطول الأمطار ما بين 20٪ و 30٪ فوق المتوسط العادي.

فيما يتعلق بتوقعات الطقس لبقية المناطق خلال شهر أبريل، أشار المعهد إلى أنه بالنسبة لحالة سان أندريس وبروفيدنسيا، تشير التقديرات إلى أن هطول الأمطار يزيد بين 20٪ و 30٪ فوق المتوسط التاريخي.

قال إيدام: «في منطقة البحر الكاريبي وسان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا، من الطبيعي أن تزداد أحجام هطول الأمطار مقارنة بشهر مارس، بشكل رئيسي جنوب بوليفار وسيزار، وكذلك فوق سييرا نيفادا دي سانتا مارتا».

في حالة منطقة المحيط الهادئ والأمازون، تتوقع Ideam هطول الأمطار بالقرب من المتوسطات التاريخية خلال شهر أبريل.

فيما يتعلق بالتنبؤات لشهر مارس، أعلن المعهد أن منطقة المحيط الهادئ ومنطقة الأمازون ستكون تلك التي لديها أكبر زيادة في هطول الأمطار: بين 20٪ و 30٪.





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