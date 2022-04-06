أعلنت Grupo Firme عن موعدها الخامس في منتدى سول في مكسيكو سيتي

نظرًا للاستجابة الممتازة لجمهورها، قررت Grupo Firme الإعلان عن حفلتها الخامسة في Foro Sol في مكسيكو سيتي، التاريخ المختار. من قبل هذه المجموعة الإقليمية يوم الجمعة 6 مايو.

«الأعياد والفجغ! مع 4 حفلات موسيقية مع المواقع المباعة في #ForoSol, تعلن Grupo Firme عن الموعد الخامس, لمواصلة إنفاقه على أكمل وجه مع رولاس «., تمت قراءته على Ocesa حساب Facebook الرسمي.

وفقًا لهذا المنشور، سيبدأ البيع المسبق للتذاكر في 7 أبريل من خلال منصة Ticketmaster لعملاء Citibanamex؛ من ناحية أخرى، سيتمكن عامة الناس من شراء تذاكرهم اعتبارًا من 8 أبريل الساعة 11:00 صباحًا.

في الوقت الحالي، من الممكن فقط مراجعة وجهة نظر المواقع المختلفة في Foro Sol، لذلك ليس من المعروف بعد ما إذا كانت الأسعار سيكون لها أي اختلاف في هذا الحفل الخامس Grupo Firme، ومع ذلك، فإن أسعار الأحداث الأربعة الأخرى كانت على النحو التالي:

La nueva fecha para ver a Grupo Firme en el Foro Sol es el 6 de mayo (Foto: Instagram/@grupofirme)

-فيردي أ: 2,040 بيزو

- الأخضر ب: 1,440 بيزو

- البرتقالي أ: 1200 بيزو

- برتقالي ب: 960 بيزو

- الأخضر C: 600 بيزو

- البرتقالي C: 480 بيزو

المحكمة العامة أ: 1800 بيزو (أقرب إلى المرحلة)

-كانشا جنرال ب: 720 بيزو

وتجدر الإشارة إلى أنه في يناير من هذا العام، أعلنت الفرقة عن موعد واحد فقط، لكن المجموعة التي تؤدي El Toxico و El amor لم تكن بالنسبة لي تبيع جميع تذاكر تلك الحفلة الموسيقية في 45 دقيقة فقط. في مواجهة ارتفاع الطلب، فتحوا تدريجياً المزيد من الأيام لأحداثهم حتى وصلوا إلى الخامس.

AsÍ anunció su quinta fecha Grupo Firme (Foto: Instagram/@grupofirme)

قدم عرض Grupo Firme الكثير للحديث عنه, حيث يقدمون لجمهورهم بعض الأساور المضيئة حتى يتألق الحاضرون أيضًا في الحفلات الموسيقية, بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية قرب نهاية العرض. أكسبتهم هذه التفاصيل الملونة مقارنات مع Coldplay، حيث كانت الفرقة البريطانية واحدة من أوائل الذين وحدوا مساعديهم. مع هذه الملحقات.

من ناحية أخرى، أوفى أعضاء Grupo Firme تمامًا بالوعد الذي قطعوه على معجبيهم المكسيكيين لإرضائهم، لأنه بناءً على طلب جمهورهم، قرروا تمديد حفلتهم الموسيقية الأولى لمدة ساعة تقريبًا في Foro Sol، يقع في مكتب عمدة Iztacalco في مكسيكو سيتي.

«قلنا أنه عندما عدنا إلى المكسيك كنا ذاهبون لرمي المنزل من النافذة، ورمي أحد النمور»، سمع إدوين كاز قائلا. كان من المفترض أن ينتهي الأداء حوالي الساعة 22:45، لكن Grupo Firme عزفت سبع أغنيات إضافية على الأقل على الرغم من أنها أنهت بالفعل أدائها.

تم تمديد الحدث في Foro Sol لسبع أغنيات أخرى. فيديو: TikTok/ @lasirena_oficial

كان الموسيقيون في المنطقة المكسيكية يدركون أن هذا الإجراء قد يستحق لهم عقوبة تصل إلى 17000 بيزو، لكنهم اهتموا أكثر بإعطاء تلك الدقائق الإضافية من الموسيقى وحتى سألوا معجبيهم عما إذا كانوا يريدون تمديد العرض على الرغم من العواقب المحتملة: «إذا كنت ترغب في البقاء، سنبقى. لقد دفعنا الغرامة وبقينا».

في مواجهة حماس الجمهور، قرر فناني الأغاني مثل Ya superame و Gracias مواصلة اللعب، في مقاطع فيديو Tik Tok كان من الممكن رؤية أن الناس هربوا من الخروج إلى المسرح بمجرد استماعهم إلى الموسيقى مرة أخرى.

في العديد من الصور التي التقطها الجمهور، كان من الممكن أن نرى أن المفاجأة الإضافية لم تعد لديها أي لعب للضوء، لذلك لعبت Grupo Firme فقط تحت الأضواء البيضاء لفورو سول.

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