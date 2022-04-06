من الجبر إلى كيفية بناء منزلك: الدورات المجانية التي تقدمها UNAM

تقدم جامعة المكسيك المستقلة مجموعة متنوعة من الدورات المجانية عبر الإنترنت تتراوح من الإدارة المالية إلى الأمن الغذائي الزراعية, كل ذلك من خلال منصة تسمى Coursera والتي لديها نموذج تعليمي يركز على التعلم وليس كثيرًا على الشهادة.

تم تطوير كورسيرا في عام 2011 من قبل مجموعة من الأكاديميين في جامعة ستانفورد وتحدث ثورة في مستقبل العديد من المدارس. يتعاون الموقع حاليًا مع أكثر من 200 جامعة وشركات رائدة مثل Google و Imperial College London و IBM وإلينوي وديوك.

لأخذ الدورات التي توفرها UNAM، تحتاج إلى الوصول إلى منصة Coursera واختيار الدورة التي تلفت انتباهك أكثر. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة، سيكون من الضروري تسجيل بعض بياناتك الشخصية للتسجيل. بمجرد التسجيل، يجب عليك اختيار ما إذا كنت ترغب في الحصول على شهادة، فقط أن هذا يعني دفع رمزي؛ إذا لم تكن مهتمًا بالشهادة فلن تكون هناك تكلفة. ستتمكن من أخذها وفقًا لجدولك الزمني، وستكون 100٪ عبر الإنترنت ومعظمها برامج متخصصة على المستوى المتوسط، يقدمها متخصصون في الموضوعات التي تقدمها كل دورة.

بعض الدورات التي يمكنك العثور عليها على منصة Coursera التي تقدمها UNAM هي التالية:

Coursera es un sitio digital dónde puedes encontrar una infinidad de cursos de diversos temas. Creada en 2011 por la Universidad de Stranford. Foto: UNAM

أساسيات أندرويد

سيقوم المبرمج Anahí Salgado بإعطاء دورة تدريبية لتكون قادرة على التعامل مع أدوات Android الأكثر تطوراً وبالتالي تطوير الهاتف المحمول. تطبيقات. وسوف تستمر ما مجموعه أربعة أسابيع.

التمويل الشخصي

سيتم تدريس هذه الدورة أيضًا من قبل نورمان وولف ديل فالي لمدة ثلاثة أسابيع. سيتم منح المشاركين أدوات كافية ليكونوا قادرين على تنفيذ التخطيط المالي الشخصي الجيد وتلبية احتياجاتهم، وفهم هدف حماية أصولهم.

كيفية بناء منزلك ذاتيًا

تدرس من قبل المهندسين إرنستو رينيه مندوزا سانشيز، الألمانية لوبيز رينكون، هيكتور غوزمان أولغوين، فرناندو خايمي إنريكيز وماركو توليو مندوزا روساس. تم تصميم هذه الدورة لتتعلم الأساسيات والإجراءات اللازمة لبناء منزلك الأساسي. المدة هي أربعة أسابيع وتسمح لك باستيعاب الجداول الزمنية تحت تصرفك.

Todos los cursos son proporcionados por profesionales del tema de cada curso. Podrás inscribirte gratuitamente a través de Coursera. Foto: Freepik

الإدارة المالية ودورها في الشركة

تبلغ مدة هذه الدورة أربعة أسابيع وسيتم تدريسها من قبل نورمان وولف ديل فالي. وسيركز على توفير الأدوات اللازمة للمسؤول المالي لفهم كيفية تخطيط الموارد النقدية والتحكم فيها. خلال الجلسات، سيتم تقديم الاقتراح المضاد للنموذج الأنجلو ساكسوني، أي نموذج أصحاب المصلحة، بحيث يكون لدى الشخص الذي يأخذ الدورة وجهة نظر أوسع من النظرة التقليدية.

الجبر الأساسي

سيتم تقديم الدورة من قبل كارلوس هيرنانديز وإيما لام وإيلينا دي أوتيزا. المدة هي أربعة أسابيع وتركز على تدريس الجبر لفهم اللغة الرياضية، لأن هذا ضروري لفهم العالم في الحياة اليومية.

Los cursos gratuitos que puedes tomar en línea gracias a un programa ofrecido por la Universidad Autónoma de México. Foto: Freepik MAZKO VADIM

سلامة الأغذية الزراعية

تدرس من قبل المايسترو إيمانويل بيكادو ماتا. تهدف هذه الدورة، التي وضعها معهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة (IICA) والجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM)، إلى توفير أدوات نظرية وعملية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية للأمن الغذائي الزراعي. تتكون الدورة من أربع وحدات، تدوم كل منها 10 ساعات في الأسبوع.

مقدمة للإنتاج السمعي البصري

تدرس من قبل إيرين أنيس بيرادا أغوادو، فيسنتي هينوخوسا ألاركون، خوليو سيزار بيريز نافارو. ستركز الدورة على تعليم الأدوات الأساسية لتوليد إنتاج سمعي بصري عالي الجودة يستمر أربعة أسابيع.

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