تجاوز تدفق الكولومبيين الذين يسافرون إلى الخارج مستويات ما قبل الوباء

Fotografía de archivo de la vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado este sábado, en Bogotá (Colombia).EFE/ Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

السياحة هي واحدة من الصناعات في البلاد التي لا تزال تظهر انتعاشها وسط تأخر الأزمة الاقتصادية التي أطلقها الوباء. هذا الأربعاء، تم إصدار أرقام جديدة تؤكد من جديد التزام الكولومبيين بمواصلة السفر.

وفقًا لحسابات الرابطة الكولومبية لوكالات السفر والسياحة (أناتو)، استنادًا إلى أرقام الهجرة في كولومبيا، غادر 689403 كولومبيين في الخارج في الشهرين الأولين من عام 2022، مما يعني إعادة تنشيط 95٪.

في هذا الصدد، أوضح تقرير الجمعية بالتفصيل أن شهر فبراير كان الشهر الأول، بعد إعادة التنشيط، حيث تم تجاوز «سجلات ما قبل الوباء، عندما تجاوز التدفق الخارجي 300000 كولومبي، وهو ما يعادل نمو بنسبة 5٪، مقارنة بأكثر من 287،000 التي ظهرت في نفس الشهر من 2019 ″.

وهكذا أصبح من المعروف أن البلدان التي سجلت أعلى نمو في تسجيل الزيارات هي الجمهورية الدومينيكية بنسبة 108 في المائة؛ والمكسيك بنسبة 85 في المائة؛ وشيلي 53 في المائة؛ وإسبانيا بنسبة 40 في المائة؛ والولايات المتحدة بنسبة 11 في المائة.

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وفقًا للجمعية، من المتوقع أن يسافر ما يقرب من 133,000 كولومبي إلى الخارج بحلول عيد الفصح، مما يعني نموًا بنسبة 6٪ مقارنة بنفس الموسم في عام 2019.

كما حددت المعلومات الواردة من ProColombia يوم الأربعاء أنه بعد عامين من التأثير على القدرة الجوية الدولية للبلاد، تجاوزت كولومبيا بالفعل 190,583 مقعدًا و 1142 ترددًا دوليًا أسبوعيًا تم إجراؤها في فبراير 2020. اليوم تمتلك البلاد بالفعل 196,348 مقعدًا و 1147 ترددًا.

كما أعلن الكيان أنه حتى الآن، 10 مدن في البلاد لديها اتصالات دولية مباشرة إلى 42 وجهة دولية في 26 دولة. وفقًا لـ OAG (دليل الطيران الرسمي)، تعد كولومبيا من بين 20 دولة ذات أعلى قدرة جوية في العالم، وفي أمريكا اللاتينية هي الدولة الثالثة، بعد البرازيل والمكسيك.

وبالمثل، حدد الكيان أن بعض شركات الطيران الجديدة العاملة في كولومبيا هي SKY و Viva Aerobús و Volaris، وهبطت الأخيرتان لأول مرة في أمريكا الجنوبية. كما بدأت SARPA و JetAir عملياتها، وبحلول يوليو 2022، من المتوقع أن تصل شركة الطيران الإسبانية Plus Ultra.

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