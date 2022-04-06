تم إعداد تفسير FIFA بعد نقاش حول «مباريات 100 دقيقة» في كأس العالم في قطر

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 FIFA president Gianni Infantino and Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani during the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

هذا الأربعاء، رددت بوابات الأخبار الرئيسية الأخبار المزعومة بأن الفيفا سيقام مباريات لمدة 100 دقيقة خلال كأس العالم 2022 في قطر، وهو تغيير ثوري لكرة القدم أشعل النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الأمر كله يتعلق بتفسير خاطئ لبعض التصريحات التي أدلى بها جياني إنفانتينو.

سافر مدرب كرة القدم إلى إيطاليا للمشاركة في تكريم الذكرى المئوية لميلاد أرتيميو فرانشي، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق ونائب رئيس الفيفا. خلال إقامته تمت استشارته في عدة جوانب وفي الحوار الذي أجراه مع بعض وسائل الإعلام نشأت المناقشة حول وقت اللعب في المباريات.

إنه نظرًا لنظام إضافة دقائق بمجرد اكتمال لوائح 90، ينتهي وقت اللعب الصافي في كرة القدم إلى أن يكون أقل من الوقت الحقيقي. لإعطاء السياق، غالبًا ما يكون الوقت الميت - بدون عمل - أكبر من 35 دقيقة. قال إنفانتينو، في تصريحات نشرتها صحيفة كوريير ديلو سبورت: «المفهوم الكامن وراء المؤامرة هو أنك تدفع لمدة 90 دقيقة، وليس مقابل 50 دقيقة من اللعب الفعلية».

El Mundial FIFA comenzará el 21 de noviembre (Reuters) REUTERS

وفي حين أقر بأن الفيفا يجب أن يعمل على ذلك، حذر من أنه ليس بالأمر السهل: «لإدخال 'الوقت الفعال'، هناك حاجة إلى تغيير تنظيمي من قبل الصندوق. ثم المسار العملي هو الانتعاش». إن IFAB (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم) هو الهيئة المسؤولة عن لوائح كرة القدم، لذلك لا يمكن تغيير أي قاعدة دون موافقتك.

في هذا السياق، قال إنفانتينو: «في قطر 2022، دعونا نتوقع مباريات لمدة 100 دقيقة، مع امتدادات كبيرة». هذه العبارة، بعد التذكير بأن هناك الآن 10 تغييرات في كل لعبة، تم تحريفها وإساءة تفسيرها من خلال ما أثار موجة من الإصدارات حول ما إذا كان FIFA سيمدد وقت اللعب. ولكن، إذا تم تحليله بشكل صحيح، فيمكن فهمه تمامًا، نظرًا لأن الغالبية العظمى من المباريات تدوم 100 دقيقة، و 90 لوائح، بالإضافة إلى 10 إضافات أخرى (بعضها في النصف الأول والبعض الآخر في المكمل). تسببت البدائل الخمسة لكل فريق والانقطاعات بسبب VAR في استمرار المباريات لفترة أطول من المقدر, ولكن ليس بسبب تغيير القاعدة, ولكن لمحاولة استعادة جزء مما فقد.

أثارت القضية ضجة لدرجة أن FIFA أكد مرة أخرى من حساباته الرسمية أن الإصدارات الصادرة غير دقيقة: «بعد صدور بعض التقارير والشائعات اليوم، يود FIFA توضيح أنه لن يكون هناك تغيير في القواعد المتعلقة بمدة مباريات كرة القدم لـ 2022 FIFA. كأس العالم قطر 2022 أو أي مسابقة أخرى».

خلال زيارته لقصر فيكيو في فلورنسا، سُئل إنفانتينو أيضًا عن احتمال أن تتأهل إيطاليا، التي خسرت إعادة التأهيل أمام قطر 2022 بسقوطها ضد مقدونيا الشمالية، إلى كأس العالم في حالة معاقبة أي فريق، مثل روسيا، من قبل الفيفا. «دعونا نكون جادين»، أجاب الزعيم، واختتم النقاش: «كإيطالي»، وأضاف: «إنه حزن لا يصدق، أريد أن أبكي، أن إيطاليا ليست في كأس العالم المقبل، ولكن ليس أنا فقط، كل مشجعي كرة القدم»، أغلق.

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