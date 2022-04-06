قارن فرناندو بيلاونزاران AMLO بألفريدو أدامي: «إنها أقرب إلى أن تكون أفضل كاراتيه»

قارن فرناندو بيلاونزاران، عضو حزب العمل الوطني (PAN) الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) مع الممثل ألفريدو أدامي، الذي قدم مرة أخرى بعد ظهر يوم 5 أبريل شيئًا للحديث عنه لبطولة في معركة أخرى خلال مؤتمر صحفي.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، وهي منصة أعرب فيها عن عدم رضاه عن أداء لوبيز أوبرادور كرئيس تنفيذي، ومشروع أمته وصف نفسه بأنه التحول الرابع (Q4) والحفلة التي قاده إلى القصر الوطني، الحركة الوطنية التجديد (مورينا))؛ انتقد panista في Tabasqueño من خلال مقارنة دوره كرئيس مع نضال القائد السابق للصباح هوي.

«لا أريد أن أحطبك يا أصدقاء pejistas، لكن ألفريدو آدام أقرب إلى كونه أفضل كاراتيه في العالم من @lopezobrador_ ليكون أفضل رئيس للمكسيك. كتب فرناندو بيلاونزاران على الشبكات الاجتماعية.

El militante de Acción Nacional comparó a López Obrador con el conductor de "Hoy" (Foto: Twitter)

بعد ظهر يوم 5 أبريل، أصبح ألفريدو أدامي هدفًا للنقد بسبب حقيقة أنه من خلال الشبكات الاجتماعية اللحظة التي حاول فيها مواجهة محامي صياد الأشباح كارلوس تريجو، الذي تعرض معه عدة اشتباكات في وسائل الإعلام إلى الحد الذي وافق فيه على معركة الضرب مناسبتين, لم يكن من الممكن تجسيدهما.

اتهم المحامي، لقبه مونتالفو، آدم بأنه كان الشخص الذي لم يحضر للمعركة الشهيرة التي ستقام في أغسطس 2019 والتي كانت تسمى «معركة القرن».

بعد ذلك، صرخ الممثل القانوني لـ ghostbusters للممثل: «كنت الشخص الذي لم يظهر في المؤتمر الصحفي».

نهض آدم من مقعده وتوجه ضده. على الرغم من محاولة الآخرين لإيقافه، تعثر الممثل على بعض الكراسي، لذلك طبق أسلوبه الشهير «ركلة الدراجة» لتجنب تعرضه للضرب من قبل مونتالفو.

Alfredo Adame intetó replicar sus famosas patadas de bicicleta en otra pelea fallida (Foto: Captura de pantalla)

من ناحية أخرى، لم يكن المنشور الوحيد الذي تحدث فيه فرناندو بيلاوزاران ضد لوبيز أوبرادور. وطلب في وقت لاحق من الرئيس التنفيذي معالجة الشكاوى من المشاهير الذين قالوا إنهم قلقون بشأن بناء القسم 5 من قطار مايا، وهو أحد المشاريع الرئيسية لإدارة AMLO.

«استمع إليهم، الرئيس @lopezobrador_، إنهم مواطنون مكسيكيون يعبرون عن قلقهم المشروع لتجنب ضرر لا يمكن إصلاحه. لا تستبعدهم أو تشهيرهم، فهم ليسوا أعدائك. إنهم يدعون إلى حوار بين الخبراء ودراسات التأثير البيئي»، كما كتب البانيستا، وهو رد فعل على منشور للممثل والمنتج أوجينيو ديربيز، الذي كان أحد الشخصيات الترفيهية المكسيكية التي شاركت في حملة «Sélvame del Tren».

«نريد فقط أن نسمع وأن يأخذوا في الاعتبار آراء العلماء ودعاة البيئة والناس في المنطقة. وقال الممثل الكوميدي إن الضرر البيئي سيكون لا رجعة فيه».

Eugenio Derbez volvió a hablar del Tren Maya (Foto: REUTERS/Danny Moloshok) REUTERS

كان مترجم لودوفيكو P.Luche، ناتاليا لافوركاد، كيت ديل كاتيلو، عمر تشابارو، آنا كلوديا تالانكون، روبين ألباران، بعض المشاهير الذين لم يكونوا راضين عن بناء قطار المايا.

في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في 22 مارس، أعرب المشاهير عن قلقهم بشأن قطع الأشجار في المنطقة، بالإضافة إلى التدمير المحتمل لأكبر نظام أنهري تحت الأرض في العالم. بالإضافة إلى ذلك، اتهموا بأن التغييرات تم إجراؤها دون استشارة المواطنين أو إجراء دراسات التأثير المعنية.

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