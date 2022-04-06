كشفت وكالة حماية البيئة كولومبيا عن المليونيرادا التي، كما تقول، ستعطي أندريا فالديري في زواجها

على الرغم من أن أندريا فالديري وفيليبي ساروما لم يخرجا علنًا أبدًا لإنكار أو تأكيد شائعات علاقتهما العاطفية، فقد علم مؤخرًا أن الزوجين قد دعا شخصيات عامة أخرى إلى زواجهما. على سبيل المثال، يعد Epa Colombia أحد المشاهير الذين كشفوا عن تفاصيل الدعوة التي تلقاها لحضور حفل الزفاف وتحدث مؤخرًا أيضًا عن توبيخ نقدي سيعطيه فالديري وساروما في يومهم الخاص.

في جولة جديدة من الأسئلة على Instagram الخاص بها، أجابت دانيدي باريرا، المعروفة باسم Epa Colombia، على الشكوك حول زواج بارانكويليرا، وهي صديقتها العظيمة. «هل صحيح أن أندريا ستتزوج؟» ، سألها أحد أتباعها، وأشارت سيدة الأعمال إلى أن «نعم الحب، إنه أمر خطير، إنه لا يزعجك. أشعر بسعادة فائقة بالنسبة لها، وأنا أعلم أن في ذلك اليوم سوف أبكي عندما يعزفون الأغنية والخاتم».

بالإضافة إلى ذلك، أضافت أن السعادة لزواج صديقتها ترجع إلى حقيقة أنها «عانت كثيرًا مع حبها، فقد دفعوا لها بشكل سيء، ولكن بعد فترة طويلة جاءت الحقيقية وهذا ما يستحق». ثم أجابت سيدة الأعمال على سؤال شخصي ودفاعي، حيث سألوها من سيرافقها إلى الزواج وأشارت إلى شريكها الجديد الذي تلقى انتقادات من أتباعها.

«ماذا أقول لك؟ حتى تستمر في معاملتي بشكل سيء والحكم علي؟» ثم أضاف أن «لم أستطع الاستمرار في خداع نفسي، لذلك الحب عليك أن تعطيني الفرصة لمقابلة حب جديد. انظروا إلى أن أندريا مرت بخمسة حب وجاء آخرواحد، وأصدقاء سأذهب للمرة الثانية فقط».

ثم سألوها عن الهدية التي كانت ستعطيها للزوجين السعداء وأشارت إلى أن صديقتها الجديدة قالت أنها في الظرف كانت ستعطيهم 500,000 دولار لأنها لم يكن لديها الكثير من المال في ذلك الوقت. ومع ذلك، كشفت Epa Colombia أنها من جانبها ستعطي الزوجين مبلغًا جيدًا من المال.

وكالة حماية البيئة كولومبيا سوف تعطي أندريا فالديري مليون في زواجها

تمت مشاركة اكتشافات Epa Colombia على العديد من حسابات القيل والقال ولم يحفظ مستخدمو الشبكة آرائهم. «مع الكثير من المال والمطر من المغلفات»؛ «حتى لو كنت ترتدي وتدفع الكثير لا يمكنك محو الصورة السيئة التي لديك»؛ «لم يكن يعتقد أنه سيعطيه كل هذا المال، ما سيعطيه له هو الكيراتين طوال العام»، كانت بعض التعليقات.

قبل بضعة أيام، تم الكشف عن الدعوات لحضور حفل زفاف الزوجين المؤثرين المشهورين، بالإضافة إلى قائمة واسعة من الحاضرين والتفاصيل التي سيقدمونها لهم.

بالإضافة إلى ذلك، نشر البارانكويليرا منشورًا مع شخصية ليغو من صديقين، على ما يبدو، سيرسلون إلى الضيوف.

«أبريل يأتي مع كل شيء»، كتبت أندريا فالديري في واحدة من قصصها، لذلك من المفترض أن هذا الشهر سيكون الذي اختاره منشئو المحتوى للذهاب إلى أقسم الحب الأبدي على المذبح. «كل شيء معك كان لغزا، أليس كذلك؟» ، «إذا تم تحميل الدعوات بالفعل، فلماذا لا يؤكدون ذلك؟» , «أتخيل أن الزواج سيكون في أسلوب», «هل رأيت أنه يقول» مطر المغلفات «؟ أستطيع أن أتخيل الهراء الذي سيلتقطونه «و» أعتقد أنها مؤامرة خالصة وهم ليسوا حتى أصدقاء «; هذه بعض التعليقات التي تلقوها.

استمر في القراءة: