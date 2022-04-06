أكد إنريكي دي لا مدريد أن إصلاح الكهرباء في AMLO «ينتهك المعاهدات الدولية»

قال إنريكي دي لا مدريد، نجل الرئيس السابق ميغيل دي لا مدريد (1982-1988)، إن إصلاح الكهرباء الذي يروج له أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) «ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بالتجارة والاستثمار والبيئة».

من خلال حسابه على تويتر، وثق ابن الرئيس السابق في أن محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) «ستدافع عن حقوقنا».

«كيف يمكن القول بأن قانون صناعة الكهرباء يحترم الدستور عندما ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بالتجارة والاستثمار والبيئة، مما يضر بوظائفنا وأجورنا؟ نحن واثقون من أن @SCJN سيدافع عن حقوقنا»، كتب نجل الرئيس السابق على وسائل التواصل الاجتماعي.

El hijo del expresidente se mostró en contra de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter)

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إلى أن إصلاح الكهرباء يعرض المستثمرين الأمريكيين للخطر 10 مليارات دولار. تم تقديم هذه المعلومات إليه عن طريق رسالة إلى رئيس وزارة الاقتصاد المكسيكية، تاتيانا كلوثييه، في 31 مارس.

تحدد الوثيقة أن الحكومة الأمريكية ورجال الأعمال في قطاع الطاقة في البلاد الشمالية أعربوا عن قلقهم بشأن الإصلاح الذي روج له لوبيز أوبرادور وأعضاء مشروعه الوطني المسمى التحول الرابع (الربع الرابع) من خناداتهم.

كما أصر تاي على «تعليق الإجراءات التي تهمهم وضمان حماية حقوق المستثمرين والمصدرين الأمريكيين».

La SCJN discutirá sobre si las reformas son o no constitucionales (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

يقول بيان كاثرين تاي للمسؤول المكسيكي: «بروح الصداقة الحميمة والرغبة الجادة المستمرة في تعزيز قدرتنا التنافسية المشتركة، أريد أن أبلغكم بأنني سأفكر في جميع الخيارات المتاحة بموجب T-MEC لمعالجة هذه المخاوف».

بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل SCJN إلى الخميس 7 أبريل، مشروع الوزير لوريتا أورتيز الذي يقترح إعلان دستورية التعديلات على قانون صناعة الكهرباء التي تم تنفيذها في عام 2021، والتي تم الطعن فيها من قبل ولاية كوليما، اللجنة الفيدرالية للمنافسة الاقتصادية (Cofece) و المشرعون المعارضون.

وتقترح الوزيرة والنائب الاتحادي السابق مورينا في مشروع قانونها أن تعلن المحكمة العليا صحة هذه الإصلاحات لأنها تعتبر أنها لا تنتهك المعاهدات الدولية، من خلال إعطاء الأفضلية لـ CFE. بالإضافة إلى ذلك، علق أنه لا يسبب ضررًا للبيئة.

من جانبه، تحدث الوزير خافيير لاينز بوتيسك عن عدم دستورية الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها في مارس 2021، في حين ذكر معظم أعضاء الغرفة أنهم يبتعدون عن بعض الجوانب المركزية لمشروع لوريتا أورتز.

AMLO confió en que legisladores voten libremente sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

وخلال مؤتمره الصباحي يوم الثلاثاء 5 أبريل، دعا الرئيس التنفيذي المشرعين من حزب العمل الوطني (PAN) والثوري المؤسسي (PRI) إلى التمرد والتصويت لصالح إصلاح الكهرباء في مجلس النواب.

وقال لوبيز أوبرادور إن لديه معلومات تفيد بأن بعض نواب PRI، «وفي بعض هؤلاء حتى من PAN»، لا يوافقون على موقف أحزابهم، التي، وفقًا لتصريحاتهم، تعزز «حماية الشركات الخاصة».

«أنا واثق من أنهم سيصوتون بحرية ومتمردين. وأدعو ذلك إلى التمرد حتى يكونوا ممثلين شعبيين حقيقيين وليسوا موظفين في مجموعات المصالح الخاصة. دعهم لا يكونوا خونة للبلاد. دعهم لديهم الغطرسة ليشعروا بالحرية»، قال Tabasqueño.

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