الفيلة، نجاح تصدير مثير للجدل في ناميبيا

الكثير من الصحراء، القليل من الماء والكثير من الفيلة. كانت ناميبيا، وكذلك بوتسوانا المجاورة، تعتبر رائدة في مجال حماية الحيوان في جنوب إفريقيا لعقود.

لكن فترات الجفاف الدراماتيكية في السنوات الأخيرة أثارت عرقًا متطرفًا بشكل متزايد بين السكان البشريين والحيوانات البرية من أجل الموائل القيمة في الدولة الصحراوية.

تهدم الفيلة الأسوار أو تسبب أضرارًا في أماكن مختلفة في بحثها عن الماء. في أشد الحالات، تعرض pachyderms حياة الناس في المناطق الريفية للخطر.

هذا هو السبب في أن الحكومة الناميبية, مقرها في عاصمتها ويندهوك, بدأت العام الماضي ببيع الفيلة الحية, التي يتم تصديرها الآن أيضًا إلى دول أخرى.

أصبحت الأفيال نجاحًا تصديريًا في إفريقيا، وهي حقيقة تسبب السخط الدولي.

على سبيل المثال، انتقدت منظمة حماية الحيوانات Pro Wildlife الحكومة الناميبية التي تأذن بتصدير 22 فيلتعيش في البرية إلى حديقة سفاري تقع بالقرب من دبي.

«من غير المفهوم أن تضع ناميبيا سمعتها الدولية على المحك لمثل هذه الصفقة المشكوك فيها»، تحذر دانييلا فراير من Pro Wildlife.

يعتبر عالم الأحياء أن الحجج التي طرحتها ناميبيا «غير مقنعة». و وفقا لمعلوماته, باعت الحكومة pachyderms بحوالي 000 10 دولار لل حيوان لل مشترين في ناميبيا. ثم باعها وسيط إلى حديقة السفاري بسعر أعلى.

ووفقا للتقديرات الحالية، يعيش حوالي 23000 فيل في ناميبيا ذات الكثافة السكانية المنخفضة، التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 2.5 مليون نسمة. يمثل هذا زيادة كبيرة في عدد الحيوانات مقارنة بالسنوات السابقة. ويؤدي إلى مشاكل أكبر بين البشر والحيوانات.

شيء مشابه ينطبق على بوتسوانا، البلد المجاور. وفي حين أن عدد الفيلة يتناقص في العديد من مناطق أفريقيا، فقد ارتفع في هذه الدولة الصغيرة غير الساحلية - وفقا لتقارير رسمية - من 000 50 في عام 1991 إلى حوالي 000 130 نسمة اليوم، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث مجموع سكان الأديم الباكيديرم في أفريقيا.

كما تم استجواب مزاد تراخيص الصيد لـ 70 فيل تعيش في البرية في بوتسوانا من قبل حماة الحيوانات.

وأكدت الوزارة المسؤولة عن المتنزهات الوطنية في ذلك الوقت أن تراخيص الصيد تمنح فقط لمناطق الصيد الخاضعة للرقابة.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه لا يسمح إلا للشركات البوتسوانا بالمشاركة، التي يمكنها إطلاق النار على الفيلة ثم بيعها للشركات الدولية.

«الصيد للحصول على جوائز الفيل ليس حلاً للصراع بين البشر والفيل، بل إنه يؤدي إلى تفاقمه. من ناحية أخرى، لا يوجد الكثير من الأفيال في بوتسوانا، «تقول ميشيل بيكوفر من مؤسسة EMS لحماية الحيوانات ومقرها جنوب إفريقيا.

في ناميبيا، قامت وزارة البيئة في العام الماضي ببيع 57 فيلًا للمشترين من القطاع الخاص، منها 15 فقط بقي في البلاد، وفقًا لمنظمة رعاية الحيوان Ifaw.

وقالت الحكومة إنها تريد خفض عدد الفيلة، وفي الوقت نفسه، استخدام الدخل للتخفيف من حدة النزاعات بين السكان و pachyderms.

كان على الاقتصاد الناميبي أن يواجه أزمة عميقة بسبب الجفاف المدمر ووباء فيروس كورونا.

«إن الاستيلاء على الفيلة البرية للعيش في الأسر مدى الحياة في المتنزهات وحدائق الحيوان ليس قاسيًا فحسب، بل ينتهك التصدير أيضًا اللوائح الدولية لحماية الأنواع»، يلاحظ فراير.

في الواقع، الفيلة الأفريقية البرية محمية بموجب اتفاقية واشنطن للتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES). تنص أحكامه صراحة لناميبيا على أنه لا يمكن تصدير الفيلة إلا لمشاريع الحفظ داخل إفريقيا.

ومع ذلك، وفقا للمؤسسة السويسرية فرانز ويبر، تستدعي ناميبيا تفسيرا قانونيا للأحكام لتبرير نقل الفيلة البرية إلى الأسر خارج نطاقها الطبيعي. وفقًا للكيان، هذا تفسير مثير للجدل للغاية.

لدى جمعية الصيد الناميبية (NAPHA) تصور آخر للوضع.

ويقول في بيان له: «إن النقاش برمته لا لزوم له من وجهة نظر علمية وقانونية، إنه تبجح عاطفي تحرض عليه وتغذيته مجموعات حماية الحيوان».

مجموعات الدفاع عن الحيوانات، وفقًا لـ NAPHA، لا تأخذ بعين الاعتبار المجتمعات المحلية أو حقوقها.

dpa