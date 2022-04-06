شرب ما يصل إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

A cup of coffee bean with rubber heart and coffee bean as heart pulse

لسنوات، تم إدراج القهوة على أنها الجاني للعديد من مشاكل القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب. حتى أن العديد من الخبراء نصحوا بعدم تناول هذا التسريب لتجنب مشاكل القلب. ومع ذلك، أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الاستهلاك المستمر لهذا المشروب الأسطوري من شأنه أن يحسن نوعية حياة المستهلكين. في هذا الصدد، رفض الدكتور فرناندو دي فاليه، طبيب القلب المتخصص في عدم انتظام ضربات القلب والفيزيولوجيا الكهربية، مؤسسة عدم انتظام ضربات القلب الأرجنتين، هذه الادعاءات واستذكر نتائج أحدث الأبحاث العلمية.

«في المؤتمر السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب، الذي عقد في واشنطن، قدم الدكتور بيتر م. كيسلر وزملاؤه من ملبورن، أستراليا، نتائج قاعدة بيانات واسعة وخلصوا إلى أن تناول 2 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا ينخفض بنسبة 8 إلى 15٪، في 10 سنوات، وخطر الوفاة وأحداث القلب والأوعية الدموية، دون زيادة حدوث عدم انتظام ضربات القلب »، قال المتخصص في الحوار مع Infobae.

وفقًا لبعض التقديرات، يؤثر الرجفان الأذيني (AF)، الأكثر شيوعًا بين عدم انتظام ضربات القلب المهم سريريًا، على حوالي 33.5 مليون شخص حول العالم. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب، هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يموت حوالي 17.7 مليون شخص بسبب هذا السبب في عام 2015 .

“Es muy claro el rol causal de ciertas condiciones o hábitos en relación con las arritmias, pero carece de suficientes evidencias científicas cuando se trata del café”, señaló de Valais en diálogo con Infobae (Pexels)

قال دي فاليه: «إن الدور السببي لظروف أو عادات معينة فيما يتعلق بعدم انتظام ضربات القلب واضح للغاية، ولكن لا توجد أدلة علمية كافية عندما يتعلق الأمر بالقهوة». في هذا الصدد، قال الخبير إنه «من بين المكونات المختلفة لحبوب البن، أشهرها الكافيين، مع تحفيز العمل على الجهاز العصبي المركزي والقلب ونظام القلب والأوعية الدموية بأكمله»، وهذا هو السبب في أن «القهوة تميل إلى الارتباط بزيادة خطر المعاناة من القلب المرض، وحتى عدم انتظام ضربات القلب (التي قد تكون فوق البطينية - مثل الرجفان الأذيني، وهو الأكثر شيوعا - أو البطين)».

يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما يسجل القلب عدم انتظام ضربات القلب ويحدث عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تدفع نبضات القلب بشكل صحيح، لذلك قد ينبض بسرعة كبيرة (عدم انتظام دقات القلب)، أو بطيئة (بطء القلب)، أو بشكل غير منتظم. وقال دي فاليه: « استنادًا إلى التجارب القصصية في الغالب، أفاد 80٪ من الأطباء في العالم الغربي عن انخفاض ملحوظ أو قمع كامل للقهوة في مرضاهم الذين يعانون من خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب ».

وفي الوقت نفسه، أشار إلى بحث آخر تم نشر نتائجه مؤخرا. قامت الدراسة التي أجراها الدكتور إيون جيونغ كيم وزملاؤه (المنشورة في مجلة JAMA Internal Medicine في عام 2021) بتقييم 386,258 شخصًا لمدة 4.5 سنوات في المتوسط. وأشارت الدراسة إلى أن المتطوعين، الذين يبلغ متوسط عمرهم 56 عامًا، قللوا من حدوث عدم انتظام ضربات القلب المختلفة بنسبة 3٪ بعد كل جرعة إضافية من القهوة، «بغض النظر عن حالة المشاركين من المستقلبات البطيئة أو السريعة».

Los recientes estudios señalaron beneficios cardiovasculares para los consumidores de café (Pexels)

بالإضافة إلى ذلك، أكد طبيب القلب المتخصص في عدم انتظام ضربات القلب والفيزيولوجيا الكهربية، مؤسسة عدم انتظام ضربات القلب Alliance الأرجنتين، أن المنهجية الإحصائية للدراسة «سمحت باستبعاد العناصر التي يمكن أن تربك مثل استهلاك الكحول والتدخين ومستوى التعليم الذي تم تحقيقه والجسدية نشاط.» مع ملاحظة: «في دراسة تستند إلى تكامل المعلومات من 6 تجارب سريرية مع 228,465 مشاركًا (ما يعرف باسم «التحليل التلوي»)، وجد مين تشنغ وزملاؤه انخفاضًا إضافيًا بنسبة 6٪ في حدوث الرجفان الأذيني لكل 30 ملغ من الكافيين يوميًا،» هذا المرض هو» أكثر عدم انتظام ضربات القلب المستمر المتكرر ويسبب ما لا يقل عن 1 من كل 4 أو 5 ضربات».

تجدر الإشارة إلى أن تناول القهوة بشكل معتدل يعتبر، وفقًا لبيانات الدراسات الرصدية، « بين كوب واحد و 3 أكواب يوميًا، وهو ما يعادل بحد أقصى 270 ملغ من الكافيين »، كما قال الخبير.

بهذه النغمة، أدرجت de Valais كميات القهوة وما يترتب عليها من علاقة بالكافيين التي تحتوي عليها:

- كمية الكافيين في فنجان قهوة (150 مل) هي 90 ملليغرام.

- كمية الكافيين في فنجان قهوة منزوعة الكافيين (150 مل) هي 3 ملليغرام.

- تصل كمية الكافيين في كوب من الشاي إلى 40 ملليغرام.

- كمية الكافيين الموجودة في علبة مشروب الكولا (330 ملليلتر) هي 40 ملليغرام.

«تجدر الإشارة إلى أن الشاي، في الوزن المتساوي، يحتوي على كافيين أكثر من القهوة، ولكن بشكل عام، يتم استخدام كمية أقل من الشاي لإعداد كوب، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد ذلك على الوقت الذي يتم غمره فيه في الماء الساخن »، قال الخبير. أخيرًا، أوضح: «في الحالات الفردية، حيث يوجد ارتباط زمني واضح بين حدوث عدم انتظام ضربات القلب وتناول القهوة، يجب تجنب القهوة»، مع إضافة: «على الرغم من أن الدراسات الرصدية لها جوانب مشكوك فيها ولا ينبغي استخدامها لإثبات السلوكيات، إلا أنها تبدو تظهر أنها لا توجد أدلة كافية لموانع استهلاك القهوة لغرض الوقاية من عدم انتظام ضربات القلب في عموم السكان». «باختصار، هذه أخبار ممتازة لأولئك الذين يستمتعون بالقهوة»، خلص الخبير من مؤسسة تحالف عدم انتظام ضربات القلب الأرجنتين (www.corazonada.org)

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