ندد «دون جيديوندو» بأنه يتعرض للتهديد من مشاكل الدفع في مطاعمه

في الأسبوع الماضي، كان الممثل الكوميدي الكولومبي، بيدرو غونزاليس، المعترف به باسم «دون جيديندو»، في وسط الجدل بعد أن احتجت مجموعة من الناس أمام أحد المطاعم التي يمتلكها. في خضم النقاش الذي نشأ على الشبكات الاجتماعية حول خرق الممثل الكوميدي الواضح للاتفاقيات، أفيد أن التهديدات قد وصلت ضده وعائلته. وكما أوضح، فقد كان ضحية للاضطهاد والمضايقة.

قال «دون جيديندو» في الشهادات التي جمعها راديو كاراكول: «أخبرني أنه إذا لم أعطيه بضعة ملايين فسوف يثير ضجة عليّ، وأنه كان علي أن أبيع بعض الفواتير للأشخاص السيئين والشيء الأكثر إثارة للقلق الذي ذهب إليه رجل مجهول يبحث عن زوجتي، التي لحسن الحظ لم تكن في المبنى».

وأضاف في شهاداته: «إن الأشخاص الذين ذهبوا إلى مركز كولينا للتسوق ليسوا تجار في كوراباستوس، لكنهم أشخاص أرسلهم أحد الموردين الذين ندين لهم بدين، أكرر، لا يمكن دفعه حتى نحصل على إذن من هيئة الرقابة».

ووفقا له، فإن هذا المزود يضايقه هو وعائلته منذ عام 2020. في أغسطس من ذلك العام، على سبيل المثال، كان ذلك عندما تلقى المكالمة يطلب مبلغ المليونير من المال. و يقول إن المكالمات استمرت كما استمرت التهديدات. وقال جونزاليز «قال انه (المورد) اضطر الى بيع بعض الفواتير التى ندين بها للاشخاص السيئين، ومن ثم فان هؤلاء السيئين كانوا سيتهمون منا».

وبالمثل، يقول إنه مر بلحظة محزنة عندما ذهب رجل للبحث عن زوجته في مكان عمله. كان على المرأة مغادرة البلاد». في الأسبوع الماضي، بينما كنت في رحلة عمل إلى أستراليا، ذهب رجل مجهول ثلاث مرات إلى مكاتبنا، في حي Gaitan في بوغوتا، بحثًا عن زوجتي. لم يكن يريد أن يعرف نفسه، الشخص الذي حضره كان المحاسب وقال «لا، أنا بحاجة إليها»، وقال إنه جاء من المورد الذي ندين له بالمال. لحسن الحظ أنها لم تكن في تلك المناسبات الثلاث وقالت إنها خائفة اشترت تذكرة وغادرت إلى ميامي لأنها تخشى على حياتها».

ووفقا للممثل الكوميدي، سيتم سداد المدفوعات المستحقة، ومع ذلك، قال إنه ينتظر الحكومة، من خلال Supesociedades لتسليم تفاصيل المدفوعات. في يناير 2020، تم قبول مطعمه «Don Jediondo Sopitas y Parilla» من قبل هيئة الإشراف على الشركات في قانون إعادة تنظيم الأعمال، بعد أن ذكر أنه في أزمة.

«نحن ننتظر متى يمكننا البدء في الدفع. الأصول موجودة، والمال موجود، لكن لا يمكننا خرق القانون وعلينا انتظار الحكومة، من خلال Supersociedades لإخبارنا كيف يمكننا البدء في الدفع (...) ستأذن لنا هيئة الرقابة بدفع ما تم تضمينه قبل يناير 2020. (...) إنهم تجار كوراباستوس الذين عملوا مع لا سابانا وأن لا سابانا مدين لهم. نحن، بدورنا، مدينون بـ «لا سابانا»، أكد الفكاهي.

«لطيفة تلك المشاريع دائما الشد الناس الشرفاء. اليوم في مركز التسوق Parque Colina Bogotá. لا تشاركها، أكرر، لا تشاركها «، قرأوا في التريل الذي كشف فيه وجود متظاهرين خارج المكان. داخل الملصقات، يمكنك قراءة رسائل مثل «دون جيديوندو، تجار كوراباستوس، نطلب منك أن تدفع لنا!» أو «توقف عن نقل الأشياء إلى أطراف ثالثة من أجل السرقة. ضع وجهك على اللصوص!» .





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