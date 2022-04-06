وصل سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة في كولومبيا، لكنه يعود إلى الاتجاه الصعودي

Un cajero cuenta billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambios en Ankara, Turquía. 11 de noviembre, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan

في يوم الاثنين 4 أبريل، وصل الدولار إلى سعر سوق تمثيلي، TRM، يبلغ 3690 بيزو؛ وهذا يعني أنه خلال شهر مارس انخفض سعر الصرف بأكثر من 130 دولارًا، ويعزى ذلك إلى عوامل وطنية مثل الزيادة في سعر الفائدة من قبل Banco de la República، من أجل تحتوي على التضخم والعوامل الدولية مثل ارتفاع أسعار النفط والصراع بين روسيا وأوكرانيا.

حاليًا، يتم تداول سعر السوق التمثيلي في المتوسط عند 3,723.79 دولارًا، مما يعني زيادة حادة قدرها 33 بيزو، مقارنة بسلوك الأيام الأخيرة. تحدث مدير البحوث الاقتصادية في Banco de Bogotá، كاميلو بيريز، للتو عن هذه التغييرات في TRM، ويؤكد أن توقعات الاقتصاد الكلي للبنك تقدر أن التضخم سينهي العام عند 6.4٪ وأن الدولار سيصل إلى 3,800 بيزو.

يعتقد بعض الخبراء أن أسعار النفط لا ينبغي أن تؤثر على سعر الدولار، ولكن في الوقت الحالي في كولومبيا، وهذا هو أحد العوامل الرئيسية، في الواقع، 33٪ من إجمالي الصادرات هي الوقود، وهذا هو أحد الوسائل الرئيسية لدخول الدولار إلى البلاد.

أدى سعر النفط إلى جانب الصراع في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الطاقة. منذ نهاية فبراير، بلغ خام برنت القياسي، المستخدم للإشارة إلى السوق الأوروبية، فوق 100 دولار، مما أدى إلى إعادة تقييم عملات مختلفة في المنطقة، على سبيل المثال، البرازيل وشيلي وبيرو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعقوبات المفروضة على روسيا أن «تفيد» البلاد، لأنها تسمح لها بدخل أعلى من بيع الوقود والهيدروكربونات.

يعتقد بعض المحللين أن الوضع الانتخابي سيكون أيضًا عاملاً في هذا الانخفاض في أسعار العملات، كما قالت آنا فيرا، كبيرة الاقتصاديين في شركة إينو كابيتال، لبورتافوليو: «أظهرت استطلاعات الرأي أن هناك فرصة لمرشح آخر غير غوستافو بترو للفوز، مما يجعل البعض يحقق ربحًا مع الارتفاع معدلات سندات الدين العام, مما يؤدي إلى تدفقات كبيرة من رأس المال مما يؤثر على سعر الصرف»

لكن فيرا ليست الوحيدة التي تنسب سعر الدولار إلى البيئة الانتخابية، فقد عزا أندريس لانجيبيك، مدير الأبحاث الاقتصادية في Grupo Bolívar، انخفاض سعر العملة إلى نتائج أحدث استطلاع لنية التصويت الرئاسي: «كان هناك انتشار واسع النطاق لـ استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة في الوسائل الاقتصادية. قام J.P.Morgam بعمل خاص حول هذا الموضوع، على سبيل المثال. وأود أن أقول هذا هو، لأنه من حيث أسعار النفط نحن لسنا عند مستويات 130 دولار أمريكي».

سلوك البيزو الكولومبي ملفت للنظر للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان العملة الأكثر تخفيض قيمة في العالم في عام 2021. و يرد شرح هذا التغيير في التوقعات في تقرير صادر عن Scotiabank Colpatria, بدءا من كيفية تأثر العملة, على سبيل المثال, بزيادة السلع الأساسية,

بالإضافة إلى ذلك، يقدر أنه خلال هذا العام سيبقى سعر الدولار بعيدًا عن 4 آلاف بيزو،

بدون شك، ستستمر الأسعار في التغير المستمر وسيتعين إيلاء اهتمام خاص للحركات الانتخابية التي سيتم تقديمها في الأسابيع المقبلة، حيث أن نوايا المرشحين في التصويت واستطلاعات الرأي والمقترحات، كما هو مذكور أعلاه، لها تأثير مباشر على TRM.

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