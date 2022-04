«دكتور سترينج في الكون المتعدد من الجنون»: أفضل الميمات التي تركها ما قبل البيع في المكسيك

في الصباح الباكر من شهر أبريل 6, بدأ البيع المسبق الخاص لتذاكر دكتور سترينج في Multiverse of Madness في أهم سلسلتين سينمائيتين في المكسيك, وكما هو متوقع, بدأت المواقع في الانهيار بعد الدعوى القضائية والتي تركت بعض الميمات للأجيال القادمة في الاجتماعية. الشبكات.

بعد الحدث، بدأ العديد من مستخدمي الإنترنت على الشبكات الاجتماعية في تذكر بعض الحلقات السابقة التي مروا بها بأمان عند مواجهة اللحظة المؤلمة لشراء تذاكر لفيلم Marvel، والذي في هذه المناسبة سيكون نجم بنديكت كومبرباتش (دكتور غريب) و إليزابيث أولسن (واندا ماكسيموف)

أدت الفوضى في جزء كبير منها إلى حقيقة أنه خلال الأيام الأولى من شهر أبريل ومن خلال شبكاتها الاجتماعية، أعلنت Marvel Studios عن البيع المسبق لتاريخ خاص سيقام في 4 مايو من الساعة 7:00 مساءً والذي سيمثل بداية أحد أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام في المكسيك.

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en plena preventa Foto: Twitter/@MrJaxGeek

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cinépolis y Cinemex en plena preventa Foto: Facebook/@MarvelUniverse

Doctor Strange 2: Memes que dejó la caída de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis en plena preventa Foto: Twitter/@MrJaxGeek

بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي, بعد الإعلان عن التاريخ الخاص الذي أطلقته Marvel Studios في C inemex و Cinépolis, قد تعمقبالفعل في ما يمكن توقعه من بيع تذاكر دكتور سترينج: في الكون المتعدد من الجنون.

«تذكر أن الإصدار المسبق سيكون مثل العروض الأخرى التي كانت في اليوم السابق، ولكن في الوقت العادي، لن يكون في الساعة 00:00 في الرابع، فمن المحتمل أن يكون هناك عرضان في الرابع بين الساعة 7:00 مساءً و 10:30 ″، «العرض الأول سيكون 19:00 مساءً المكسيك!! الجدول الزمني مثل هذا لأنه في سبايدرمان لا يزال يقول 11 صباحًا، وفي الساعة 11 صباحًا كان! !» ، هي بعض التعليقات التي تم استردادها في منشور Cinépolis والتي كان لها أساس حقيقي للوقت والجدول الزمني للفيلم.

من ناحية أخرى، تركت بعض أفضل الصور التي خلفها سقوط نظام Cinemex و Cinépolis بصمة مميزة للفكاهة المكسيكية تتخلل الشبكات الاجتماعية. في بعض الميمات, استأنفوا بعض الاقتباسات من التخفيضات السابقة لـ Marve l's Cinematographic Universe, وكذلك ما كان يتجه مثل ألفريدو. آدم الذي قام بشجار فاشل آخر مع الممثل القانوني لكارلوس تريجو.

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la ciada de los cines en México tras la preventa de Doctor Strange Foto: Twitter/@andresmag

Usuarios reportaron la caída de Cinemex y Cinépolis de manera muy divertida en redes sociales Foto: Twitter/@PalomeraClub

Usuarios recuerdan la caída de los servidores de Cinépolis y Cinemex como en Spider-man: No Way Home y Avengers: End Game Foto: Twitter/@anapcrmz

تزامن البيع المسبق للفيلم برئاسة مبتكر ثلاثية الرجل العنكبوت توبي ماغواير، سام رايمي، مع إطلاق جيل جديد من الأبطال في مارفل، مثل مون نايت، بطولة أوسكار إيساك، والمشروع، حيث يتعاونون مع سوني، موربيوس، بطولة جاريد ليتو.

تسعى هذه المجموعة من الأبطال والشخصيات الجديدة إلى وضع بعض السوابق في المرحلة 4 و 5 في UCM، بعد وفاة الرجل الحديدي (روبرت داوني جونيور) , الأرملة السوداء (سكارليت جوهانسون) وتقاعد كابتن أمريكا (كريس إيفانز.

الفيلم، الذي سيصدر في 4 مايو في بعض دور السينما في المكسيك، سيجمع فريق كبير مثل Chiwetel Ejiofor (موردو)، بنديكت وونغ (وونغ)، وXochitl غوميز (أمريكا تشافيز)، مايكل Stuhlbarg (دكتور ويست) وراشيل ماك آدامز (كريستين بالمر).

من ناحية أخرى، سيسعى إنتاج الأفلام بقيادة كيفن فيج، رئيس Marvel Studios، إلى إعطاء القليل من كل ما يريد منتج البطل المهم القيام به مع الكون المتعدد الذي ظهر من Spider-Man: No Way Home، حيث جمعت ثلاثة أجيال من أبطال العنكبوتية، توم هولاند، توبي ماغواير وأندرو غارفيلد

Usuarios reaccionaron a la caída de las plataformas digitales de Cinemex y Cinépolis Foto: Twitter/@MauroBoordon

Algunos recordaron la caída de las plataformas de los cines en México desde Spider-man o Avengers Foto: Twitter/@jodaroqui995

الفيلم الذي سيعطي استمرارية لما حدث في Spider-Man: No Way Home وحيث يمكن أن يشير أيضًا إلى ما قدمته سلسلة Disney Plus , لوكي, على الأرجح يضيف إلى الكون المتعدد من Marvel إلى المتنورين وبعض المتغيرات الأخرى مثل كما السيد فانتاستيك، ماغنيتو، ديدبول، بلاك بولت، من بين أمور أخرى.

