«توجيه المنتخب الوطني الكولومبي بالنسبة لي ليس هاجسًا»: لويس فرناندو سواريز

Foto de archivo del director técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. Estadio Arena Baixada, Curitiba, Brasil. 20 de junio de 2014. REUTERS/Stefano Rellandini

بعد أسبوع من تأكيد إقصاء منتخب كولومبيا من قطر 2022، أصبح مستقبل Tricolor غير مؤكد تمامًا، حيث لا يزال رينالدو رويدا في منصبه كمدرب بعد الفشل في التعادل، حيث لم يتحقق الهدف.

هناك العديد من أسماء المدربين التي يبدو أنها تحل محل فاليكوكانو الذي أضاف فشله الثاني في التأهل للمنتخب الوطني إلى حدث بطولة العالم وترك مكانه تحت تصرف الاتحاد الكولومبي لكرة القدم.

في الأيام الأخيرة، أشارت العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى أن المفضل لدى الاتحاد هو مدرب تشيلي السابق مارسيلو بيلسا، الذي تم فصله مؤخرًا من ليدز يونايتد حيث كان منذ عام 2018.

وبالمثل، ظهر أيضًا اسم زميله الأرجنتيني رامون دياز، الذي يقود حاليًا الهلال السعودي وكان مسؤولاً عن فريق كرة القدم الباراغواي بين عامي 2016 و 2018.

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في الوقت الحالي، لم يعلق الاتحاد الكولومبي لكرة القدم على وضع رينالدو رويدا، الذي غادر الوظيفة الشاغرة مرة واحدة سيتولى زمام أتلتيكو ناسيونال.

من ناحية أخرى، المدرب الكولومبي الذي يعيش هدية مختلفة تمامًا، هو لويس فرناندو سواريز الذي تمكن من الدخول في مباراة فاصلة مع كوستاريكا بعد بداية صعبة مع تيكوس في تصفيات الكونكاكاف.

سيتمكن المدرب السابق لأتلتيكو ناسيونال وبارانكويلا جونيور من التأهل لجولته المدارية الثالثة مع كوستاريكا إذا هزم نيوزيلندا. وبذلك، ستنضم المجموعة F مع إسبانيا وألمانيا واليابان.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم لعب جميع ألعاب repechage في ملعب محايد سيتم تحديده بين 13 و 14 يونيو 2022.

في حوار مع RCN Mundo، سلط البايسا الضوء على العمل الذي قام به مع اللاعبين المحليين في المنتخب الوطني الكوستاريكي الذين أتيحت لهم الفرصة.

في الآونة الأخيرة، أجرى لويس فرناندو سواريز مقابلة مع Zona Libre de Smoke، حيث تحدث عن وضعه الحالي مع كوستاريكا وبالطبع المنتخب الوطني الكولومبي.

فيما يتعلق بخيار قيادة المنتخب الوطني الكولومبي في المستقبل، كان واضحًا ولاحظ أنه ليس مهووسًا بفكرة تولي زمام الالوان الثلاثة.

و أشار أيضا إلى إلغاء الفريق الوطني و أعرب عن تأكيده على أن الهيكلة الموضوعية ينبغي أن تتم في أقرب وقت ممكن.

أخيرًا، تعالى مدرب الأسهم السابق بكليات خوان كارلوس أوسوريو، الذي ترك مؤخرًا الاتجاه الفني لأمريكا دي كالي بعد نتائج سيئة في دوري Dimayor Betplay.

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