دييغو ريباجلياتي وانزعاجه من كيفية تصرف سبورتينغ كريستال قبل المباراة: «في بعض الأحيان عليك أن تظهر وجهك»

أخيرًا، بعد عدة ذهابا وإيابا، انتهى الأمر بسبورتينغ كريستال باللعب والخسارة 2-0 أمام فلامنجو في الاستاد الوطني. بالطبع، لم تحصل على دعم من معجبيها، الذين اشتروا بالفعل أكثر من 80٪ من التذاكر المتاحة. دييغو ريباجلياتي, صحفي رياضي, كان غاضبًا بشأن كيفية تصرف إدارة سبورتينغ كريستال قبل مباراة كأس ليبرتادوريس, التي لم تخبر المعجبين أبدًا بما كان يحدث إلا قبل وقت قصير من الخطوبة.

«لا أعرف ما إذا كانوا يفعلون ذلك عن قصد أم لا، أو إذا كانت سياسة ولم أعرفها بالتفصيل. على مدار اليوم، كانت هناك شائعات حول ما إذا كانت المباراة قد لعبت أم لا، سواء تم لعبها مع جمهور أو بدون جمهور. أفهم أنه تم بيع 70، 80٪ من التذاكر. لم يكن هناك شخص خرج كريستال للحديث عنه، أو حتى يقول: «أنت تعرف ماذا، لا نعرف ما يجري»، قال عضو اللجنة في برنامج «أل أنغولو» موفيستار ديبورتس.

«أنا متأكد من أن الترتيبات قد تم إجراؤها، يجب أن تكون قد عملت 24/7. ليس لدي أي شك في مهنيته، تفانيه في النادي. ولكن إذا أرادوا أن يستمر الناس في دعمهم، كما فعل المعجبون اليوم، فيجب على شخص من الإدارة الخروج والتحدث. في بعض الأحيان عليك إظهار وجهك، لأن الناس بحاجة إلى شخص ما يمكن زيارته ليشرح لهم ما يجري. هذه هي القيادة».

في النهاية، أوصى كيف يجب أن يعملوا في نادي كرة قدم بدلاً من شركة. «كونك مديرًا للنادي ليس مديرًا لشركة متداولة بشكل عام، والتحدث إلى المساهمين ومرة واحدة في السنة يعطي تفسيرات. تشمل كرة القدم أشخاصًا وجماهير ومشجعين، وهذا يتطلب قيادة مختلفة. في كريستال لا أحد يخرج لإظهار وجوههم، على شخص ما أن يخرج ويتحدث، من أجل الخير والشر »، وخلص.

لساعات من الساعات وبسبب الوضع الذي مرت به البلاد مع حظر التجول، لم يكن مشجعو سبورتينغ كريستال يعرفون ما إذا كانت المباراة ضد فلامنجو لكوبا ليبرتادوريس ستنتهي باللعب.

سبورتنج كريستال 0-2 فلامنجو

احتاج فلامنغو إلى هدفين فقط، واحد في الشوط الأول وواحد في الشوط الثاني، لإظهار تفوقه على سبورتينغ كريستال في الاستاد الوطني. قدم «mengao» أول ظهور له مع انتصار في كأس ليبرتادوريس 2022 بعد يوم مليء بعدم اليقين في ليما بسبب المرتفعات التي نشأت بعد حظر التجول الذي أمليه بيدرو كاستيلو.

كان برونو هنريكي مسؤولاً عن فتح التسجيل بعد ظهوره في المنطقة بتسديدة كروس أوفر للتغلب على أليخاندرو دوارتيس. وجد «سيليستيس» بعض الفرص، لكنهم لم يتمكنوا من تسجيل هدف التعادل. في 86 يبدو أن Matheuzinho يسجل الهدف النهائي من خلال الظهور على اليمين وينتهي بتسديدة مستقيمة ومتقاطعة.