«كتلة الاحتواء»: أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين يجتمعون لمناقشة إصلاح الكهرباء

اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون لمناقشة الدور الذي سيلعبونه عندما يصل النقاش حول إصلاح الكهرباء إلى الغرفة، والتي روج لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) وأعضاء مشروعه على مستوى البلاد المسمى التحول الرابع (Q4 )).

من خلال حساباتهم على تويتر، عقد المشرعون اجتماعهم. أولئك الذين التقوا هم: ميغيل أنجيل أوسوريو تشونغ وكلوديا رويز ماسي، من الحزب الثوري المؤسسي (PRI)؛ جولين ريمينتريا، من العمل الوطني (PAN)؛ ميغيل أنخيل مانسيرا، من الثورة الديمقراطية (PRD)؛ دانتي ديلغادو، الزعيم الوطني لـ حركة المواطن (MC)؛ كليمنتي كاستانيدا، منسق مقعد الحزب البرتقالي في مجلس الشيوخ للجمهورية؛ وكذلك نانسي دي لا سييرا، من مجموعة الجمع.

على تلك المنصة، رافق المسؤولون العموميون الصورة برسالة وقالوا إنهم «شاركوا الجدول والأفكار» وأطلقوا على أنفسهم اسم «كتلة الاحتواء».

كتب كليمنتي كاستانيدا: «يسعدني مشاركة الجدول والأفكار مع زملائي في كتلة احتواء @senadomexicano». قال جولين ريمينتريا: «خمن ما هو إصلاح الرئيس الذي لن يحدث». وأضافت نانسي دي لا سييرا: «إن الاحترام والإعجاب والصداقة يجمعنا معًا لمشاركة فترة ما بعد الظهيرة من التعلم والمودة».

AMLO confió en que los legisladores opositores voten "libremente" sobre la Reforma Eléctrica (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

بالإضافة إلى ذلك، في مؤتمره الصباحي في 5 أبريل، دعا لوبيز أوبرادور المشرعين PAN و PRI إلى التمرد والتصويت لصالح إصلاح الكهرباء في مجلس النواب.

وقال لوبيز أوبرادور إن لديه معلومات تفيد بأن بعض نواب PRI، «وفي بعضهم حتى PAN»، يختلفون مع موقف أحزابهم، التي، وفقًا لتصريحاتهم، تعزز «حماية الشركات الخاصة».

«أنا واثق من أنهم سيصوتون بحرية ومتمردين. وأدعو ذلك إلى التمرد حتى يكونوا ممثلين شعبيين حقيقيين وليسوا موظفين في مجموعات المصالح الخاصة. دعهم لا يكونوا خونة للبلاد. دعهم لديهم الغطرسة ليشعروا بالحرية»، قال Tabasqueño.

وردا على تصريحات لوبيز أوبرادور، قال النائب الفيدرالي الأزرق والأبيض خورخي تريانا إن أحزاب المعارضة ستصوت ضد إصلاح الكهرباء.

El dirigente nacional del PRI dijo que el tricolor votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

«السيد الرئيس @lopezobrador_. لإعادة صياغة نفسك: «يقفز ديرا». في حالة إصلاحها المضاد للكهرباء، فإن فعل التمرد الحقيقي هو التصويت ضد بوريو إتشيفيريستا، ومن هناك لن نتحرك. لن يمر «، كتب panista على الشبكات الاجتماعية.

في الأيام الأخيرة، أشار الزعيم الوطني للألوان الثلاثة، أليخاندرو مورينو، أليتو، إلى أن PRI سينكر أيضًا إصلاح لوبيز أوبرادور من مجلس النواب.

«في PRI نفهم الالتزام والثقة التي وضعها المواطنون فينا، لذلك سنكون على الجانب الصحيح من التاريخ وسنصوت ضد مبادرة مورينا لإصلاح الكهرباء. إن تصويتنا ضد، ولن نوافق على مبادرة إصلاح الكهرباء حتى لو لم تعجبها حكومة مورينا».

كما ذكرت PRI، تم اتخاذ هذا القرار بعد 7 أشهر من دراسة مبادرة Tabasqueño.

وعلق الزعيم الوطني للجمهورية بأن المجلس التشريعي بالنسبة لحزبه ليس «موظفًا في السلطة»، لأنه وصف التدابير التي تنفذها الإدارة الحالية في مسائل الطاقة بأنها «بارعة ومتناقضة».

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