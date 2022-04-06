رفضت المحكمة العليا البرازيلية تسليم رجل أعمال تركي معارض لرجب طيب أردوغان

FILE PHOTO: Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Albanian Prime Minister Edi Rama (not picture) attend a news conference, in Tirana, Albania January 17, 2022 REUTERS/Florion Goga/File Photo

رفضت الغرفة الأولى بالمحكمة العليا البرازيلية يوم الثلاثاء بالإجماع تسليم رجل الأعمال التركي يعقوب ساجار, معارض حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان, التي تتهمه بالانتماء إلى حركة حزب.

ورفضت أعلى هيئة قضائية في البلد الطلب المقدم من حكومة تركيا، معتبرة أن «جزء من الادعاءات» ضد ساغار «له دوافع سياسية واضحة».

وذكر أيضا أنه «لم يثبت» أن حزب، الذي أنشأه رجل الدين التركي فتح الله غولن، هو منظمة «إرهابية»، كما تدعي سلطات ذلك البلد.

وقالت المحكمة العليا في مذكرة إن ساغار متهم بالانتماء، إلى جانب 83 آخرين، إلى تلك الحركة، التي كانت ستحاول في يوليو 2016 «محاولة انقلاب مسلح ضد الحكومة التركية، التي كان الرئيس الحالي أردوغان رئيسًا للوزراء».

في نوفمبر الماضي، أمر القاضي الأعلى ألكسندر دي مورايس، المسؤول عن القضية، بسجن ساجار لأغراض التسليم، ولكن بعد استجوابه، لم يفرض عليه سوى سلسلة من الإجراءات الاحترازية.

El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil (EFE/Joédson Alves/Archivo) EFE

يعيش رجل الأعمال، صاحب شركة ملابس في ساو باولو، في البرازيل منذ ديسمبر 2016، مع زوجته وابنته. وبالإضافة إلى ذلك، حصل على وضع اللاجئ في وقت سابق من هذا العام.

ووفقاً للسلطات التركية، سيكون ساغار مسؤولاً عن جمع الأموال التي يُدّعى أنها ستستخدم لتمويل «الأنشطة الإجرامية» التي يقوم بها حزب، بما في ذلك «قصف مؤسسات الدولة التركية».

ومع ذلك، أكد القاضي دي مورايس في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء على الطبيعة «السياسية» لجزء من الاتهامات وأكد أن المحكمة لا تؤيد تسليم مواطن «إذا كان هناك خطر أن يحاكم من قبل قضاة استثنائيين».

وقال «ان احد ركائز سيادة القانون هو استقلال القضاء الذى يجب ان يكون مستقلا وخاليا من الضغوط والاكراه والاضطهاد».

وأشار دي مورايس في تصويته إلى أن «الحكومة التركية ألقت القبض على 2,745 قاضيا ومدعيا عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الحكومة نفسها، وكان بمثابة إكراه نفسي على المهنيين الآخرين الذين بقوا في مناصبهم».

«من الواضح والمخزي أن القضاء (التركي) يعاني من هجوم على استقلاله الذاتي واستقلاله. والقاضي المحايد هو أمن الشعب ضد تعسف الدولة، وفي هذه الحالة، لا يوجد احتمال أن يكون الأمر كذلك».

وبالإضافة إلى رفض طلب التسليم، ألغى دي مورايس أيضاً التدابير الاحترازية التي سبق اتخاذها ضد ساجار.

(مع معلومات من EFE)

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