حاول مشجع بنفيكا التغلب على لويس دياز أثناء الاحتفال بهدفه لليفربول

يتم تعزيز لويس دياز بشكل متزايد في صدارة ليفربول الإنجليزي. قدرته البارزة على التخلص من المدافعين والعزم من أجل البحث عن الهدف، جعلت المدرب الألماني يورغن كلوب يأخذه في الاعتبار بشكل أكثر انتظامًا لتحديد المباريات المهمة.

كان غواجيرو، الذي أكمل بالفعل 13 مباراة مع الفريق الإنجليزي، مرتاحًا لفريقه وزملائه في الفريق، الذين تمكن معهم من التكيف بسرعة وباتصال جيد كما يتضح في كل مباراة.

لا يزال دياز أحد أهم اللاعبين اليوم من حيث الكولومبيين في الخارج، على الرغم من أنه يبرز أيضًا كواحد من أفضل التوقيعات الشتوية لدوري أبطال أوروبا.

في المباراة ضد بنفيكا التي لعبت على ملعب دا لوز في لشبونة، اكتسح ليفربول كمنزل لوحة النتائج مع 3-1 في مباراة ربع النهائي الأولى التي تواجه المنتخب البرتغالي بقيادة نيلسون فيريسيمو ضد «الأحمر».

في الدقيقة 17، افتتح إبراهيما كوناتي النتيجة للزوار بصليب من ركلة الزاوية من قبل روبرتسون، لينتهي الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا برأس قوي يدخل هدف فلاتشوديموس.

هذا الهدف الأول سيكون مقدمة ومعنويات في وقت لاحق, أكثر من 34′ ساديو مانيه ليسجل الهدف الثاني, بعد لويس دياز في مساعدة الرأس ترك له الكرة خدم أمام المرمى المعاكس.

في 49 ′ دقيقة، سيسجل داروين نونيز الخصم لبنفيكا بعد هجوم مضاد بدأ بنزاع كرة هوائية من قبل لويس دياز، بعد خطأ دفاعي من قبل كوناتي، سجل الفريق البرتغالي.

ومع ذلك، فإن الهدف الثالث سيكون له توقيع كولومبي بعد أن سرب دياز تمريرة تضعه وجها لوجه مع حارس مرمى بنفيكا لتحديد هدفه 3 بذكاء لليفربول.

في الاحتفال، يقترب صانع القهوة من المدرج ويلتقط الفيديو اللحظة التي يلقي فيها أحد مشجعي بنفيكا شيئًا على دياز بينما احتضنه زملاؤه في الفريق بعد تسجيله 3-1 في الدقيقة 87، والتي ختمت فوز ليفربول. (انظر الثانية 14 من الفيديو).

لويس دياز أصيب بفارق ضئيل من قبل المشجع في مباراة بنفيكا وليفربول لدوري أبطال أوروبا

تجدر الإشارة إلى أن لويس يأتي من اللعب في البرتغال مع بورتو، وهو الفريق الذي تمكن من الحصول على ملاحظة مع أسلوبه وقدرته على التسجيل ثم الانتقال إلى كرة القدم الإنجليزية. خلال إقامته في بورتو، كان مفتاح 6 مرات واجه بنفيكا، أيضا لأن الجمهور المنافس لم ينسى عندما سجل الكولومبي له في نهائي كأس السوبر.

لحسن الحظ، لم يحدث شيء لـ «Lucho» Díaz واللحظة التي لم يلاحظها الكثيرون تقريبًا، كونها ذات صلة فقط بعد التقاط الصورة التي تم تسجيلها حول الاحتفال بدياز.

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