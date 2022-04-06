مكتب المدعي العام يحذر من الانتهاكات المزعومة في PAE لمؤسسة تعليمية في قرطاجنة

حذر مكتب المدعي العام يوم الثلاثاء من احتمال عدم الامتثال لبرنامج الغذاء المدرسي (PAE) لمؤسسة نويسترا سينورا ديل كارمن التعليمية في كارتاخينا، وهذا هو السبب في أنه طلب إبلاغ مكتب رئيس البلدية في عاصمة بوليفار ووزارة التربية والتعليم أسباب.

بدأ مكتب المدعي العام إجراء وقائي بعد الاستماع إلى شكوى من قبل رئيس مدرسة المقاطعة ميغيل بيريز ماركيز، تضمنت فيها طلب العديد من الآباء، الذين ذكروا أنه خلال عام 2022 تم توزيع الطعام على المستفيدين من هذا البرنامج، والذي يهدف إلى ضمان المساهمة الغذائية المتوازنة لطلاب المؤسسات الرسمية، لم تمتثل لأحكام العقد.

«طُلب من مكتب العمدة ووزارة التعليم توضيح سبب تخفيض كمية الطعام، لأنه، كما ذكرت وسائل الإعلام، فشلت إدارة منطقة كارتاخينا مرارًا وتكرارًا في الامتثال للمواصفات المحددة فيما يتعلق بمبلغ كل حصة غذائية مقدمة للطلاب في هذا المقر الرئيسي»، قالت الهيئة الإشرافية.

وبالمثل، طلبت تأكيد ما إذا كانت قد قدمت شكوى ضد شركة PAE لدى البورصة التجارية الكولومبية، وهي الكيان الذي يقدم هذه الخدمة، وإذا تم ذلك، أرسل نسخة من المستندات الداعمة لهذا الإجراء، والتي من شأنها أن تقدم سردًا للشكاوى المتكررة التي قدمها والدا الأسرة لعدم الامتثال لهذا البرنامج، والذي أظهر مشاكل خطيرة في جميع أنحاء البلاد.

وأخيرا، أشار مكتب المدعي العام لمقاطعة كارتاخينا إلى أن هذا الإجراء لا يعني «الإدارة المشتركة أو التدخل في القرارات القانونية أو التقنية أو المالية» التي وضعتها كيانات الدولة أو الأفراد الذين يمارسون وظائف عامة.

من جانبها، علمت صحيفة El Universal المحلية أنه في منتصف مارس قررت عدة مدارس في كارتاخينا عدم تلقي الطعام الذي وزعته PAE، بحجة أنه غير مكتمل ويتكون من «موزة وخبز»، وهي حالة تم تكرارها في عدة مقاطعات في البلاد حيث وقد أظهر البرنامج أوجه القصور الرئيسية التي تقع على الطلاب المستفيدين

«مشكلة PAE ليست فقط في قرطاجنة ولكن على المستوى الوطني. والسبب هو أن مهمة توفير القيمة الغذائية للطلاب حتى يتمكنوا من النمو وفقًا للعمر لا تتحقق. وقال رئيس مؤسسة نويسترا سينورا ديل كارمن التعليمية في كارتاخينا لوسائل الإعلام المحلية، فليكن هذا النمو أيضًا شخصيًا وأكاديميًا».

تأتي هذه الشكاوى بعد أيام من تقرير مجموعة من الطلاب في باستو أنهم تلقوا أكياس من حليب PAE الذي يحتوي على يرقات.

تستمر التقارير في جميع أنحاء البلاد حول الطعام ذي الجودة المشكوك فيه التي سيقدمها بعض مقدمي برنامج الغذاء المدرسي (PAE) للأطفال في كولومبيا. في هذه المناسبة، تأتي المكالمة من مدرسة رسمية في باستو، عاصمة قسم نارينيو، والتي تلقت مجموعة من أكياس الحليب مع اليرقات.

هذه هي المؤسسة التعليمية البلدية Ciudad de Pasto، والتي تُعرف في هذا المكان أيضًا باسم CCP. وفقًا لمجتمع الطلاب, خلال هذا العام تلقوا أنظمة غذائية لا تعويضية - فقط المشروبات وملفات تعريف الارتباط, وهي الكربوهيدرات - والمنتجات ذات تواريخ انتهاء الصلاحية السابقة.

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