Aníbal Torres، رئيس PCM دعا PNP «ناقصة»

هذا الأربعاء، أجرى أنيبل توريس، مقابلة مع منفذ إعلامي كولومبي، حيث تم استشارته حول الأزمة التي تواجهها بيرو في مواجهة التدابير التي قدمها حكومة بيدرو كاستيلو.

تحدث رئيس الوزراء إلى بلوراديو عن المظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 أبريل والتي حاول فيها أكثر من 5000 شخص كسر طوق الشرطة للوصول إلى كونغرس الجمهورية.

وفي مواجهة ذلك، أعرب عن وانتقد تصرفات الشرطة، واصفا إياها بأنها «ناقصة» وعدم وجود إعداد أو عدد كاف من الضباط للسيطرة على الاضطرابات التي وقعت في العاصمة بعد تجاوزات الوزارة العامة، وهيئة المحلفين الوطنية للانتخابات و محكمة العدل العليا في ليما، من بين أمور أخرى.

«يجب أن نعترف بشرطتنا، لا وجود لها بأعداد كافية. ومن ناحية اخرى فان اعداده، كما نعترف به، ناقص».

واضاف «اننى اعطى مثالا واحدا فقط، ان وسائل الاعلام شهدت هنا فى الخارج ايضا ان سبعة من رجال الشرطة لا يستطيعون القبض على شخص واحد».

El premier Aníbal Torres aseguró que los conflictos sociales se pueden resolver mediante el diálogo y la concertación. Foto: Andina

حول بيدرو كاس

عندما سئل عن ديمومة بيدرو كاستيلو في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بيرو، رئيس لم يستبعد PCM أنه كان يحاول «الأيام الأخيرة للرئيس».

«في بيرو، كل شيء ممكن. هذا ليس جديدًا في بيرو ويأتي منذ بضع سنوات. في فترة الخمس سنوات السابقة كان لدينا خمسة رؤساء وثلاثة مؤتمرات. لم يتم التغلب على هذا الوضع. نحن نحاول التغلب عليها ومحاولة الحوار مع الجانب الآخر، ولكن الجانب الآخر ينظر فقط إلى مصلحته الخاصة، ولكن ليس على الاحتكارات واحتكارات القلة التي تحدد ثمن المستهلك».

وبالنظر إلى ذلك، قال إن أساس أي حل هو الحوار، ولهذا السبب يجتمعون مع أعضاء الكونغرس للرد في أقرب وقت ممكن على هذه الأزمة.

«لقد عقدنا اجتماعًا في الكونغرس، ونحن نتذرع دائمًا بأنه يجب علينا الاتفاق والحوار والعمل معًا، بشكل وحدي من أجل مصلحة البلاد، لكننا نجد من الجانب الآخر أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا الموقف من السلطة التنفيذية. انه قطاع من الكونجرس وليس كل شىء».

وفي هذا السياق، ذكر أنيبال توريس أن «عدم الحكم» الواضح الذي حذر في بعض وسائل الإعلام الدولية قد يكون بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي بقي حيث لم تعترف القطاعات بانتصار بيدرو كاستيلو، حيث تم التشكيك فيه منذ الأيام الأولى.

Pedro Castillo nunca firmó decreto supremo que detenía toque de queda en Lima y Callao JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

«[هل يبدو سقوط بيدرو كاستيلو وشيكًا؟] قد يكون هذا منظورًا، لا شيء مستبعد في البلاد. إنه ليس حداثة، ولكن عدم اليقين السياسي هو الذي كان موجودًا منذ عدة سنوات».

بالإضافة إلى ذلك، خلال مقابلته، أوضح أنيبال توريس أن إجراء بيدرو كاستيلو بشأن عدم قابلية الإزالة في 5 أبريل كان بالتنسيق مع فريق التحقيق, لأنه من المعروف أنه سيشاهد الانتهاكات و النهب و السرقات. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية سلامة البيروفيين في ليما وكالاو.

«بالفعل في فترة ما بعد الظهر، هدأت الأمور خلال النهار، تم تخفيف تلك الادعاءات بالتسبب في هذه الأضرار. لقد تركنا السكان يخرجون، وهي تعبئة كان من المقرر أن تخرج، لكن المتسللين لا ينقصون وهم الذين تسببوا في أضرار الأمس»، أوضح رئيس الوزراء.

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