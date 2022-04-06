يتم التحقيق مع مرتكبي جرائم تشوروبوسكو المزعومين لجرائم ضد الصحة وحيازة الأسلحة النارية.

أعلن مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJCDMX) أنه يحقق في علاقة المعتقلين بتهمة الاعتداء المزعوم الذي ارتكب في تشوروبوسكو، الذين وضعوا تحت تصرف مكتب المدعي العام.

وقد تم التعرف على المعتقلين على أنهم مانويل «ن»، 71، خيسوس «ن»، 43، وروزا «ن»، 63 عاما، كما أعلن مكتب المدعي العام من خلال شبكاته الاجتماعية.

وقع هذا الهجوم في شارع ريو تشوروبوسكو في ذروة المحور 3 أورينتي، حيث أغلق المعتدون الطريق أمام ضحاياهم عن طريق الكبح فجأة أمام السيارة.

Un hombre de edad avanzada salió de su vehículo con un objeto metálico para golpear el auto de la familia (foto: @FiscaliaCDMX)

نزل رجل كبير من السيارة بجسم معدني لمهاجمة عائلة. و اعتدى لفظيا على السائق, الذي أغلق نافذته خوفا من أن يصطدم بالأنبوب, بينما شرع المعتدي في ضرب الجانب الأيسر من السيارة بقوة.

وأعلن مكتب المدعي العام أنه سيتم التحقيق معهم في جرائم حيازة الأسلحة النارية، وحيازة الأشياء المناسبة للاعتداء، فضلا عن الجرائم ضد الصحة في شكل حيازتها لغرض البيع والرشوة.

وألقي القبض على المعتدين المزعومين في مكتب عمدة إزتابالابا عندما نقلوا في سيارة في كالزادا دي لا فيغا، مستعمرة Unidad Habitacional Modelo من قبل الشرطة من وزارة أمن المواطنين (SSC).

La foto de los responsables fueron difundidas en redes sociales (foto: @FiscaliaCDMX)

وفقًا للمعلومات الواردة من السلطات، تم التعرف على السيارة من خلال مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية بالإضافة إلى تلك التي تم الحصول عليها بواسطة الكاميرات الأمنية، والتي شوهدت في مكتب العمدة.

لاحظت العناصر أن رجلاً في مقعد الراكب كان يتعامل مع سلاح ناري، لذلك قاموا بوضع علامة على التوقف للسائق.

بمجرد القبض عليه, أجرى الضباط فحصًا أمنيًا على أفراد الطاقم, حيث كان رجلان وامرأة; ثم إلى الوحدة التي وجدوا فيها, وفقًا لبيان FGJCDMX, جسم معدني من نوع الهراوات, وسلاح ناري من نوع سرب مع مجلة وخراطيش مفيدة.

También se les investiga por delitos contra la salud (foto: @FiscaliaCDMX)

وبالمثل، قاموا بتأمين أكياس تحتوي على أعشاب ذات خصائص مشابهة للماريجوانا. وأفادوا أيضاً بأنهم عرضوا أموالاً لردع الضباط عن عدم نقلهم إلى مكتب المدعي العام.

تم تداول الفيديو يوم الاثنين 4 أبريل، وبعد نشره، أعلن سكرتير مجلس الأمن الاجتماعي عمر غارسيا هارفوش أن التحقيقات بدأت في تحديد مكان المسؤولين من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

بالإضافة إلى ذلك، تم التعرف على هوية الرجل المسن من خلال شبكاته الاجتماعية عندما وجدوا ملفه الشخصي على Facebook و Linkedin. بعد ظهر يوم الثلاثاء، 5، أعلنت السلطات عن القبض عليه.

Captura del video en el que el hombre agredió a la familia (Foto: Twitter/c4jimenez)

«يقال أنه قبل بضع دقائق اعتقل @SSC_CDMX هؤلاء الأشخاص الذين يعتدون بعنف على عائلة دون سبب على الإطلاق. شكرا للمواطنين على جميع التقارير التي أرسلوها إلينا»، كتب وزير أمن المواطنين.

حتى الآن، أسباب عدوان الرجال على شريك وقاصر غير معروفة، ولكن من المفترض أن حادث الطريق تسبب في غضب كلا الرجلين وبالتالي كان رد فعل عنيف مع عائلة السيارة الأخرى.

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