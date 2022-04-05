وقال زيلينسكي إن روسيا لن تكون قادرة على خداع العالم كله بشأن اختطاف وتعذيب المدنيين في بوكا

وقد اتهم رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، روسيا «بتشويه الحقائق» في سياق مجزرة بوتشا وأكد أنها «لن تكون قادرة على خداع العالم بأسره»، حيث أن هناك «أدلة وافرة» على أن القوات الروسية تدمر المدن وتختطف وتعذيبها قتل المدنيين.

«سيأتي الوقت الذي يتعلم فيه جميع الروس الحقيقة الكاملة حول من قتل مواطنيهم. من أعطى الأوامر. الذي غض الطرف عن عمليات القتل»، وسلط الضوء في خطابه المسائي المعتاد، وفقا للموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية.

وأشار زيلنسكي إلى أن هناك أكثر من 300 شخص «قتلوا وعذبوا» في مدينة بوشا، وهو رقم، وفقًا للرئيس الأوكراني، «يمكن أن يكون أكبر» عندما تتم مراجعة المدينة بأكملها بدقة. واضاف «هذه مدينة واحدة فقط».

وفي هذا الصدد، قال إن موسكو «تطلق بالفعل حملة كاذبة لإخفاء ذنبها في جرائم القتل الجماعي للمدنيين في ماريوبول»، لذلك «سيحاولون إخفاء آثار جرائمهم»، وهو أمر لم يفعلوه عندما غادروا بوشا.

وقال «انهم سيقومون بعشرات المقابلات على خشبة المسرح ويعيدون اصدار التسجيلات ويقتلون الناس على وجه التحديد لجعل الامر يبدو وكأنهم قتلوا على يد شخص اخر»، واضاف انه «يتم بذل كل جهد ممكن لتحديد هوية الجيش الروسى المتورط فى هذه الجرائم».

Un hombre en pie junto a las tumbas de varios civiles que, según los residentes locales, fueron asesinados por soldados rusos en Bucha REUTERS

«في الوقت الحاضر لم يعد الناس يعدمون. لكن يجب على كل كذابين في الخطوط الأمامية ورؤسائهم في موسكو أن يتذكروا: نهاية حياتهم ستكون خلف القضبان. ربما»، مؤكدا إعدام يوليوس سترايشر، أحد منظري النازية.

بالإضافة إلى ذلك، وجهت زيلنسكي اللوم إلى المجتمع الدولي وشركائه وحلفائه للشك في الجرائم السابقة. «لماذا نسمع الآن من جميع تصريحات قادة العالم التي كان ينبغي الإدلاء بها منذ فترة طويلة عندما كان كل شيء واضحًا تمامًا؟» ، انتقد.

وذكر الرئيس الأوكراني أن إزالة الألغام في شوارع المدن الأوكرانية قد بدأت وأكد أنه «في المستقبل القريب»، سيتم استعادة إمدادات المياه والكهرباء.

كما استذكر زيلينسكي خطابه في البرلمان الروماني وأشار إلى الخطاب الذي سيلقي به يوم الثلاثاء في مجلس النواب، وكذلك في مجلس الأمن الدولي.

سيكون خطابه، الذي يبث على الإنترنت، من أوائل الخطابات بعد مذبحة بوتشا، حيث تم العثور على مئات الجثث بعد رحيل القوات الروسية. وبناء على طلب كييف، سيتكلم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بإيجاز.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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