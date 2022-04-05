مع أكثر من 30 لاعبًا كولومبيًا، سيتم لعب دور المجموعات في كأس ليبرتادوريس

هذا الثلاثاء، تبدأ مرحلة المجموعات في كأس ليبرتادوريس ويمكن أن يكون العديد من الكولومبيين أبطالًا في أنديتهم. في المجموع سيكون هناك 32 لاعب كرة قدم من بلدنا، يلعبون في 21 ناديًا مختلفًا.

سيستضيف ديبورتيفو كالي، الذي كان له بداية سيئة للموسم بعد أن كان بطل دوري BetPlay، في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي بوكا جونيورز حيث ستكون هناك مباراة بين الكولومبيين، حيث يمكن لفرانك فابرا وجورمان كامبوازانو وسيباستيان فيلا اللعب في فريق Xeneize.

من ناحية أخرى، من بين أبطال هذه المرحلة الجماعية، يمكن أن يكون هناك خوان فرناندو كوينتيرو وأورلاندو بيريو ودانيال بوكانيجرا، الذين لديهم مكافأة معرفة ما هو أن يتوج أبطال قاريين. بالإضافة إلى ذلك، بعضها شخصيات في فرقهم ويتم استدعاؤهم للتميز في هذه الطبعة الجديدة.

وفقًا لما سبق، فإن أولئك الذين لديهم أكبر فرصة لأن يكونوا الأرقام في فرقهم هم: خوان فرناندو كوينتيرو، «10 ′ من ريفر بليت؛ فرانك فابرا وسيباستيان فيلا، لاعبون من بوكا جونيورز، الذين تم تثبيتهم في البداية أحد عشر من باتاغليا؛ وفيكتور كانتيلو، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي.

الآن، المجموعة التي ستحظى بأكبر عدد من اللاعبين الكولومبيين هي E. في المجموع هناك ثمانية، ثلاثة يلعبون لبوكا جونيورز، واحد في كورنثوس وأربعة في Always Ready في بوليفيا. لم يأخذ هذا الحساب في الاعتبار اللاعبين من ديبورتيفو كالي وديبورتيس توليما.

من ناحية أخرى، سيكون ديبورتيفو كالي وديبورتيس توليما مسؤولين عن تمثيل البلاد في هذه الطبعة. من جانبه، الفريق بقيادة رافائيل دوداميل، هو أحد الفرق الكولومبية التي شاركت في البطولة في معظم الأوقات.

في مواجهة هذا، أشار دوداميل، في مؤتمر صحفي قبل المبارزة ضد بوكا، إلى أنه على الرغم من عدم وجوده في لحظة كرة قدم جيدة، إلا أن لعب Libertadores يزيد من أداء اللاعبين. » المنافسة الدولية وحدها ترفع الأدرينالين الخاص بك، وتجعلك تعيشها بوهم جديد. نحن نتحمل المسؤولية علينا أن نكون ممثلاً لكولومبيا».

الآن، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن توليما وكالي في مجموعات صعبة للغاية. من جانبه، سيواجه الفريق بقيادة هيرنان توريس أتلتيكو مينيرو، وهو الفريق الذي سيظهر لأول مرة، ثم سيلتقي مع إنديبيندينتي ديل فالي وأميريكا إم جي. وفي الوقت نفسه، فإن Vallecaucans يكون الأمر أكثر صعوبة مع بوكا جونيورز، كورنثوس و دائما جاهز.

المجموعة أ

بالميرا س: إدوارد أتويستا

ديبورتيفو تاتشيرا: إديسون ريستريبو

إيميلك: أليكسيس زاباتا

النفط المستقل: خوسيه كوريا

المجموعة ب

أتلتيكو باراناينس: نيكولاس هيرنانديز ولويس أوريخويلا

ليبرتاد: دانيال بوكانيجرا

الأقوى: جاير رينوسو

المجموعة C

مواطن أوروجواي: أليكس كاسترو

ريد بول براجانتينو: قيصر حيدر

الطلاب: نيلسون ديوسا

المجموعة د

أتلتيكو مينيرو: ديلان بوريرو

أمريكا MG: خوان بابلو راميريز وأورلاندو بيريو

المجموعة E

بوكا جونيورز: فرانك فابرا وجورمان كامبوازانو وفيلا سيباستيان

كورنثوس: فيكتور كانتيلو

جاهز دائمًا: إلكين بلانكو، أليكس رامبال، ماوريسيو كورتيس إي غوستافو توريس

المجموعة F

النهر: خوان فرناندو كوينتيرو وفلابيان لوندونو

أليانزا ليما: أرلي رودريغيز

القلعة: برايان سيبالوس

المجموعة G

بورتينو هيل: رافائيل كاراسكال

أوليمبيا: سيرجيو أوتالفارو

المجموعة H

سبورتينغ كريستال: جون موسكيرا

ورش العمل: رافائيل بيريز ودييجو فالويس وإيمرسون باتالا.

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