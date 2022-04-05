من هو شانون دي ليما، الفتح الجديد المزعوم لأليخاندرو سبيتزر

شانون من ليما هي عارضة أزياء فنزويلية مشهورة تبلغ من العمر 33 عامًا دخلت عالم النمذجة في عام 2005 عندما شاركت في Sambil Model وMiss Earth وساعدتها هذه المسابقات على أن تصبح معروفة. لفترة قصيرة درست التواصل الاجتماعي ثم التصميم الداخلي لكنها لم تنته لأن شغفها كان النمذجة; لذلك انتقلت إلى ميامي, الولايات المتحدة لإفساح المجال لمسيرتها المهنية كنموذج دولي.

في عمر 19 عامًا فقط، كان لديها ابن مع الممثل مانويل «كوكو» سوسا، الذي اتهم بالفساد والاتجار بالمخدرات. استمرت الرومانسية بضعة أشهر لكنها جلبت مولودها البكر دانيال أليخاندرو سوسا إلى حياة شانون. في عام 2014، تزوجت من المغني الشهير مارك أنتوني، على الرغم من أن العلاقة لم تدم طويلا منذ عام 2016 انفصلا. على الرغم من انتهاء الزواج, أثبت أطفال مارك وشانون أن لديهم علاقة ممتازة, حيث نشر دانيال ذكريات مع Emme و Max على شبكاته الاجتماعية في إشارة إليهم بمودة.

Shannon de Lima y Marc Anthony compartieron parte de su vida juntos. Fotos: Instagram@marcanthony /@shadelima

بالإضافة إلى كونها نموذجًا، فإن شانون هي أيضًا مؤثرة ورائدة أعمال. على حسابها في Instagram، كسبت 2.4 مليون متابع وهناك تعلن عن منتجات خط الماكياج الخاص بها. على الرغم من أنها لا تنشر حياتها كلها على الشبكات، إلا أنها تشارك في المنظمات الخيرية الاجتماعية مثل Red Nose و Share a Life وتساعد باستمرار شعب بلدها.

بحلول سبتمبر 2017 أكدت شانون دي ليما علاقتها مع الملاكم الشهير «كانيلو» ألفاريز، ولكن من الواضح أن العلاقة لم تدم طويلاً لأنه في عام 2019 اندلعت شائعات بأن العارضة كانت تواعد لاعب ريال مدريد الشهير، جيمس رودريغيز.

Shannon de Lima y los rumores de sus romances. Fotos: Instagram@alejandrospeitzer/@shadelima/@jamesrodriguez10

حاليا, تم إثارة التكهنات حول الرومانسية المحتملة بين بطل المسلسل المكسيكي Oscuro Deseo, أليخاندرو سبيتزر ولها بعد نشر مقطع فيديو لحظتي المشاركة معًا. يدعي العديد من المعجبين أنهم واجهوا الممثل والموديل وهم يستمتعون بحفل Pal Norte في مونتيري، نويفو ليون في نهاية الأسبوع الماضي.

ظهرت شائعات هذه القضية قبل بضعة أشهر عندما شوهدوا معًا حنونًا للغاية وهم يلعبون ويعانقون. لم يتم تأكيد أي شيء حتى انتشرت العديد من مقاطع الفيديو من مهرجان نهاية هذا الأسبوع عبر منصة TikTok, حيث يمكن رؤية العديد من المعجبين يطلبون صورًا للممثل بينما كانت شانون ترقص على أغاني Tecate Pal Norte. بعد فترة وجيزة من التعرف عليهم، كانوا محاطين بالعديد من الأشخاص، لذلك قرروا الفرار من المكان.

على الرغم من أن أليخاندرو لم يشارك أي فيديو لتجربته في الحدث وفعل الفنزويلي, لم يؤكد أي منهما أي شيء عن علاقة الحب المحتملة بينهما. تواصل شانون نشر القصص على حسابها على Instagram بشكل طبيعي, ومع ذلك, بالأمس نشرت صورة حيث يمكن رؤيتها وهي ترتدي زيًا غير رسمي مع نظارات شمسية وسرعان ما أخبرها الممثل الشهير بقلب.

ردًا على تعليق أليخاندرو سبيتزر على المنشور، يمكن رؤية العديد من المتابعين وهم يعلقون على أشياء مثل «ole» أو «يحب الصغار» أو الوجوه الصغيرة. على الأرجح, قريبًا سيعطي بعضهم بعض التصريحات حول ما يتم التكهن به لأنه من الواضح جدًا أن لديه نوعًا من العلاقة.

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