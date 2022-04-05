ما هو الإجراء في حالة إزالة AMLO من الرئاسة عن طريق إلغاء الولاية؟

إن عملية إلغاء الانتداب، التي سيتم فيها استشارة المواطنين بشأن الإقالة من الرئاسة، أو الفشل في ذلك، لدعم الحكومة الحالية لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على وشك التنفيذ. في 10 أبريل، ستسأل أوراق الاقتراع التي رتبها المعهد الوطني للانتخابات السكان عما إذا كانوا يتفقون مع الإدارة الحالية أم لا، ولكن ماذا سيحدث إذا قررت إزالة الرئيس من منصبه؟

أولاً، من المهم ملاحظة أنه لكي تكون المشاورة صالحة أمام السلطات المكسيكية، من الضروري، من بين متطلبات أخرى، تسجيل مشاركة لا تقل عن 40٪ من السجل الانتخابي الحالي. أي أنه من بين ما يقرب من 93 مليون مواطن مسجل لدى INE، سيكون من الضروري أن يصوت حوالي 37 مليون (بعد انتخابهم). ومن هذا المبلغ، لكي يتم إلغاء لوبيز أوبرادور من منصبه في الفرع التنفيذي، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية مطلقة لمن يطلبها، أي ما لا يقل عن 19 مليون صوت.

«هل توافقون على أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، ينبغي إلغاء ولايته بسبب فقدان الثقة أو البقاء في رئاسة الجمهورية إلى أن تنتهي ولايته؟ «، هو السؤال الذي سيتم قراءته على بطاقات الاقتراع لـ 57 ألف صندوق سيتم إتاحته للتمرين.

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia

و بالنسبة لها, سيكون هناك إجابان محتملان: «إلغاء ول ايتها بسبب فقدان الثقة» و «أتمنى أن تبقى في رئاسة الجمهورية». بدأت إدارة Morenista من 1 ديسمبر 2018 وإذا تم الوفاء بها بشكل طبيعي، فستنتهي فترة ولايتها في سبتمبر 2024.

يجب تقييم نتيجة المشاورة (وإذا كانت هناك أي تحديات، حلها) من قبل الغرفة العليا للمحكمة الانتخابية في القضاء الاتحادي، والتي يجب أن تصدر إعلان الإلغاء. وتنص المادة 64 من الفصل السابع من القانون الاتحادي بشأن النطاق على أنه إذا أُعطي الإعلان، يجب أن يكون مفهوما أن صاحب الرئاسة يُعزل فوراً من منصبه.

أما العملية التي يتعين اتباعها فهي على النحو المنصوص عليه في المادة 84 من الدستور السياسي للولايات المكسيكية المتحدة. يشير الحكم إلى أنه في غياب الرئيس، سيتولى رئيس وزارة الداخلية منصبه مؤقتًا (في السياق الحالي سيكون Adán Augusto López Hernández). يجب على الكونغرس المكسيكي تعيين رئيس مؤقت أو بديل في غضون فترة لا تزيد عن ستين يومًا.

ومع ذلك، في إطار عملية إلغاء الولاية، ينص القانون على استثناء، ويكون الشخص الذي سيتولى السلطة التنفيذية بالفعل هو رئيس الكونغرس سيرجيو غوتيريز لونا. في غضون 30 يومًا، سيعين المشرعون من سيتولى منصبه حتى نهاية الإدارة (سبتمبر 2024).

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM Moisés Pablo

ستكون ساعات الاستشارة من الساعة 08:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً للتشاور، طبعت INE 94.5 مليون بطاقة اقتراع بإجراءات أمنية بحيث لا يمكن تزويرها. أولئك الذين ينوون المشاركة، يحتاجون إلى حمل أوراق اعتماد ناخبهم وعدم تعليقهم عن حقوقهم السياسية، أكد المعهد أن أولئك الذين لديهم بيانات اعتماد سارية المفعول في عام 2021، سيكونون قادرين أيضًا على المشاركة.

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