«سلاح لزعزعة استقرار الحكومات المستقبلية»: لماذا لن يصوت كلاوديو إكس غونزاليس في إلغاء AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2021.- Claudio X. González Guajardo, fundador de Sí por México; Gustavo de Hoyos Walter, empresario y co fundador de la iniciativa Sí por México; Beatriz Pagés Llergo Rebollar, vocera y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la activista Argelia Núñez, directora general de De Poder Inspira Poder, ofrecieron conferencia de prensa en la zona del Centro Histórico donde declararon que invitarán a Movimiento Ciudadano (MC) para consolidar la coalición “Va por México” (PRI, PAN, PRD) de cara a los comicios próximos. Claudia X. expuso que su primer cometido de quitarle a Morena la mayoría calificada en San Lázaro fue cumplido, así como el triunfo de 10 alcaldías en las pasadas elecciones y que de haber tenido más tiempo podrían haber sido 13, declaró el también presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

دفع الإلغاء المرتقب للولاية ضد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) حملة من قبل أعضاء المعارضة السياسية لتحفيز مؤيديهم على عدم التصويت في مشاورة المواطنين.

وهكذا، ظهرت مقاطع فيديو وصور ومنشورات متعددة على الشبكات الاجتماعية للسياسيين والمحللين والصحفيين أو المجتمع المدني مع الحجج لعدم الذهاب إلى الصناديق.

الآن حان دور كلاوديو إكس غونزاليس غواخاردو، الذي برز في السنوات الأخيرة كواحد من أقوى المعارضين للتحول الرابع، للكشف عن قراره بعدم التصويت في المشاورة القادمة.

من خلال شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية، أبلغ عن عشرات الأسباب الرئيسية لعدم حضوره صناديق الاقتراع التي سينظمها المعهد الوطني للانتخابات (INE) في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد المقبل، 10 أبريل 2022.

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

أولاً، قال إنه يدرك أن AMLO انتخب للحكم لولاية مدتها ست سنوات تنتهي في عام 2024، وليس لمدة ثلاث سنوات ونصف.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر أن هذا «تلاعب صعب»، لأنه تحول من استشارة المواطنين لإلغاء الولاية، كما هو مبين في القانون، إلى «ممارسة رسمية للتصديق تتعارض مع ما ينص عليه الدستور».

وفي هذا الصدد، كشف أن «الرئيس وأتباعه هم الذين يقودون المشاورة، وليس المواطنين ويستخدمونها لمواصلة الاستقطاب».

بالنسبة للنقاط التالية، شارك في أن المشاورة «تشتت انتباهنا عن معالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر علينا»، وأنه مضيعة يجب على التحول الرابع، بدلاً من ذلك، الاستثمار في «اللقاحات أو العلاجات للأطفال المصابين بالسرطان أو مراكز الرعاية النهارية أو المدارس».

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

كما أصر على التخفيض الأخير لميزانية INE من وزارة المالية والائتمان العام (SHCP) والكونغرس، حيث «لم يمنح مشرعو مورينا INE الموارد التي طلبوها للاحتفال بالممارسة بشكل صحيح»، بالإضافة إلى التأكيد على أن «هذه الموارد يتم إنفاقها الآن على الدعاية بطريقة غير قانونية».

من ناحية أخرى، اعتبر أنه «في حالة نائية كانت المشاورات ملزمة، وأن القرار كان لإلغاء ولاية الرئيس»، يملي القانون أن يتم اقتراح الرئيس المؤقت من الكونغرس، وبما أن مورينا لديها الأغلبية، فإن التغيير لن يكون تمثيليا. وحذر من «اننا نعرف بالفعل من هو المسؤول عن مورينا».

وقال كلاوديو إكس غونزاليس خلال شريط فيديو نشر على تويتر الرسمي: «لأنه بغض النظر عما يحدث، فإن مورينا والرئيس لن يتركا السلطة في عام 2022".

واحدة من أقوى حججه ضد إلغاء ولايته، ولكن أيضا الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على وجه الخصوص، لأنه أكد أنها أداة سيستخدمها في نهاية ولايته «كسلاح لزعزعة استقرار الحكومات في المستقبل».

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

وأخيرا، أكد أن هناك حقا صوت واحد فقط من شأنه أن يحسب لتحقيق أهدافه من إخراج 4Q من القصر الوطني: صوت الانتخابات الاتحادية والرئاسية لعام 2024.

«دعونا لا يأس، دعونا لا نقع في لعبتهم، وفي 24، مع تصويت الجميع، يغادرون»، خلص رجل الأعمال الذي واجه عدة أيام من الدايمات والتدريبات ضد رئيس المكسيك.

كما انضمت إلى الانتقادات والدعوات بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع شخصيات مثل الرئيس السابق فيسنتي فوكس كيسادا، والمسؤول السابق خافيير لوزانو، والمضيف والكوميدي شوميل توريس، والسيناتور كينيا لوبيز رابادان، والسيناتور جيرمان مارتينيز.

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