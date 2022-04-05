سجلت فنزويلا التضخم 10.5٪ في مارس وتراكمت أكثر من 250٪ على أساس سنوي

Vista de una venta de alimentos en una calle de Caracas, Venezuela, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R

في مارس الماضي سجلت فنزويلا التضخم 10.5٪، مما يجعل معدل التضخم التراكمي 17.8٪ لهذا العام، وفقا لما ذكره المرصد المالي الفنزويلي (OVF)، وهي هيئة مستقلة تتألف من خبراء.

وبلغت الزيادة مقارنة بالشهر السابق 8.8 نقطة، حيث بلغ التضخم في فبراير 1.7٪، وأشار إلى أن التضخم على أساس سنوي بلغ 251٪ في مارس، متجاوزًا معدل الشهر السابق بمقدار 5 نقاط، عندما وصل إلى 246٪.

وكانت المواد التي سجلت أكبر الزيادات هي المعدات المنزلية (105.9٪)، والخدمات (15.9٪)، والاتصالات (8.7٪) والمواد الغذائية (3.1٪).

«حدث تسارع التضخم في سياق ارتفع فيه سعر الصرف. في الواقع، في حين كان سعر صرف البوليفار مقابل الدولار في فبراير 4.63 بوليفار للدولار، وصل في مارس إلى 4.50 بوليفار للدولار، مما يدل على انخفاض بنسبة 2.8 في المائة».

Personas hacen fila en un mercado en Caracas (EFE/Rayner Peña/Archivo) EFE

كما أشار إلى أن هذا يشير إلى أن تثبيت سعر الصرف «غير كاف» لخفض التضخم بشكل دائم.

وأوضح أن «من بين العوامل التي أثرت على ارتفاع الأسعار الإعلان والتطبيق اللاحق للضريبة على المعاملات المالية الكبيرة (IGTF)، والتي من الواضح أنها خلقت تأثيرًا لزيادة التوقعات على مستوى السعر».

هذا هو السبب، وتابع، كان هذا «إعادة نمو» معدل التضخم «متوقعا تماما»، حتى أكثر من ذلك عندما كانت هناك «مشاكل خطيرة» لتطبيق وتنفيذ الضريبة، والتي الضرائب المدفوعات بالعملة الأجنبية أو أي عملة أجنبية في البلاد.

«لذلك، تدهورت زيادة الأجور المرسومة مؤخرًا بالفعل بسبب زيادة الأسعار المذكورة أعلاه. وبالتالي، قفزت سلة الطعام من 353 دولارًا في فبراير إلى 370 دولارًا في مارس، أي ما يقرب من عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور».

في ديسمبر الماضي، أنهى البنك المركزي الفنزويلي (BCV) التضخم المفرط في البلاد بتسجيل 12 شهرًا بمعدل أقل من 50٪.

(مع معلومات من EFE)

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