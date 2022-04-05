سترسل الولايات المتحدة طائرات بدون طيار مع رؤوس حربية مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

(بلومبرغ) - يخطط البنتاغون لطلب وشحن 10 من أحدث طرازات الطائرات بدون طيار Switchblade المجهزة برؤوس حربية مضادة للدبابات، بالإضافة إلى عمليات التسليم المعلنة سابقًا لنسخة أقل قوة، وفقًا لشخصين على علم بالقرار.

أسلحة سويتشبلاد-600 الجديدة هي جزء من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية القاتلة التي أعلن عنها البنتاغون ليلة الجمعة، والتي سيتم التعاقد عليها مباشرة من الصناعة بدلا من إزالتها من المخزونات الحالية، وفقا للأشخاص، الذين طلبوا عدم تعريف أنفسهم في إشارة إلى خطط.

أكد وزير الدفاع لويد أوستن يوم الثلاثاء أن الطائرات بدون طيار المضادة للدبابات هي جزء من التسلح الذي سيتم إرساله إلى أوكرانيا.

وقال أوستن

إن جرد الجولة الأخيرة من الأسلحة التي يتم إرسالها إلى كييف يشمل «مركبات جوية بدون طيار مثل الطائرة بدون طيار Switchblade, وهو مستوى أعلى من التكنولوجيا, لكنه يوفر لهم قدرة إضافية لمتابعة التكوينات المدرعة, قال أوستن.

أفاد البيت الأبيض في 16 مارس أنه سيزود 100 طائرة بدون طيار Switchblade كجزء من حزمة أسلحة ومعدات بقيمة 800 مليون دولار من المخزونات الأمريكية. لكن هذه الأنظمة هي إصدارات «300 series»، 2.5 كيلو بدون طيار مصممة لمهاجمة الأفراد والمركبات الخفيفة. يمكن أن تطير حوالي 10 كيلومترات والبقاء على هدف لمدة 15 دقيقة تقريبًا، وفقًا لصحيفة وقائع أعدتها شركة AeroVironment Inc.، الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار.

يمكن

للنموذج الجديد الذي يبلغ وزنه حوالي 23 كيلوغرامًا، الذي تنتجه الشركة ومقرها في سيمي فالي، كاليفورنيا، أن يطير أكثر من 39 كيلومترًا ويتجول 40 دقيقة قبل الهجوم برأس حربي مضاد للدروع. يستخدم مشغل الطائرات بدون طيار نظام التحكم في الحرائق على شاشة تعمل باللمس يعتمد على جهاز لوحي مع خيار تجريب الصاروخ يدويًا.

كانت النسخة الأولى من الطائرة بدون طيار القصف في ترسانة الكوماندوز الأمريكية منذ إرسالها سراً إلى أفغانستان في عام 2010 لاستخدامها ضد طالبان. أطلق عليها ضباط الجيش بندقية طيران.

الملاحظة الأصلية:

الولايات المتحدة Switchblade الطائرات بدون طيار لأوكرانيا لتشمل قاتل الدبابات (1)

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