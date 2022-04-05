يستمر عدم اليقين بسبب التاريخ الذي ستدخل فيه Hidroituango حيز التنفيذ.

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

خلال مجلس الإدارة الذي عقد أمس، تساءل عمدة ميديلين، دانيال كوينتيرو، عن التاريخ الذي سيبدأ فيه Hidroituango العمل. وهذا من شأنه أن يشكك في التاريخ الذي أعلنته الحكومة الوطنية، عندما أشار الرئيس إيفان دوكي، خلال زيارته للمشروع، إلى أن العمل سيبدأ في 26 يوليو، مع بدء تشغيل التوربينات الأولى.

بل إنه أضاف أنه إذا تم تجاوز هذه الفترة, فقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامة خطيرة بملايين الدولارات على البلد,

اقترح Quintero، أنه لا ينبغي لهم التسرع في التسليم، لأنه من الأفضل «التأكد من أن كل شيء قد انتهى بشكل جيد».

رئيس بلدية ميديلين يحذر من تنفيذ Hidroituango

لكن ما قيل في مجلس الإدارة يتعارض تمامًا مع ما قاله قبل بضع دقائق على راديو كاراكول، لأنه يضمن الحفاظ على تاريخ الدخول إلى التشغيل في 26 يوليو، حيث لا توجد انتكاسات حتى لا يتم الوفاء بالمنشأة، «نحن نسير بشكل جيد للغاية، Hidroituango يجري البخار الكامل. نحن ليلا ونهارا. إنها واحدة من أكثر المشاريع تعقيدًا؛ الأنفاق لتغطية وهلم جرا. ستكون هذه الطاقة ضرورية للبلاد، ونحن نركز على ذهابها للعمل».

وأوضح أنه لا يزال هناك مستوى عال من المخاطر، في الواقع، هناك مناطق ذات تنبيه أحمر. أحد الأسباب هو نفق يجب إغلاقه لضمان «السلامة الكاملة» للسكان. وفي مواجهة أوجه القصور في المشروع، قال: «بحلول عام 2013، بسبب القرارات التي سعت إلى زيادة قيمة العمل وكسب أشهر، غيروا تصميم العمل. تم بناء النفق الثالث بمواد رديئة وقليل من القضبان والخرسانة. هذا أدى إلى انهيار هذا النفق. إذا انهار هذا النفق، لكن الآخرين لم يغلقوا، فإن السد اليوم سينتج الطاقة. كانت هناك تجاوزات في التكاليف بقيمة 12 تريليون بيزو، وقد استردنا بالفعل 4.3 ونبذل قصارى جهدنا لإخراجها في أسرع وقت ممكن دون المخاطرة بالمشروع».

كما أكد أنهم يتخذون جميع التدابير اللازمة للحد من مخاطر مجتمعات المصب، وهي إحدى النقاط التي أثارت أكبر قدر من الشكوك بسبب الحالات الطارئة التي قدمها العمل، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإخفاقات الهيكلية التي تم الإبلاغ عنها.

رسميًا، وفقًا لـ Natasha Avendaño García، المشرف على الخدمات العامة المنزلية، فإن تقدم المشروع أكثر من 80٪. وأوضحت هيئة الرقابة والمراقبة أنه ستكون هناك متابعة مجدولة من أجل ضمان الامتثال وأن تشغيلها يبدأ بشكل صحيح.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد CCC Ituango، مشغل العمل، أعلن في فبراير في رسالة موجهة إلى الشركات العامة في ميديلين، EPM، أن الجداول المعلنة لا تتناسب مع الواقع.

في المقابل، يستمر الضغط من الحكومة الوطنية في التأكيد على أن 26 يوليو سيكون التاريخ الذي سيبدأ فيه المشروع الضخم العمل. وقال المشرف أفندانيو: «سنواصل مراقبة ولاية هيدرويتوانغو لأن التزامنا والتزام الحكومة الوطنية بأكملها هو دعم بدء تشغيل أهم مشروع للبنية التحتية الكهربائية في البلاد».

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