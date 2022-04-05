تطلب أوكرانيا من الصين أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق وقف إطلاق النار

Chinese President Xi Jinping applauds during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

ودعا وزير الخارجية الاوكرانى ديمتري كوليبا نظيره الصينى وانغ يى الدولة الاسيوية الى القيام بدور هام فى تحقيق وقف اطلاق النار مع روسيا وقال ان اوكرانيا تأمل فى تحقيق السلام وان تصبح «بوابة لاوروبا».

وقد اجرى الوزراء محادثة هاتفية ليلة الاثنين جمعتها وسائل الاعلام الرسمية الصينية يوم الثلاثاء ووفقا لذلك قال وانغ لكوليبا ان الصين تتوقع استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.

وقد جرى الحوار بين الاثنين بعد ثلاثة ايام فقط من عقد الصين والاتحاد الاوروبى قمة عن بعد طلبت فيها بروكسل من بكين التخلي عن «المسافة المتساوية» للحرب فى اوكرانيا واستخدام نفوذها على روسيا لوقف العدوان. وذكرت وكالة انباء شينخوا الرسمية ان "كل ما تريده الصين هو السلام فى اوكرانيا».

ومنذ بداية الصراع، حافظت الصين على موقف غامض دعت فيه إلى احترام السلامة الإقليمية لجميع البلدان، وتجنبت فيه استخدام كلمة «غزو» للإشارة إلى الهجوم الروسي، مع التأكيد على معارضتها للعقوبات المفروضة. موسكو.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة/شينخوا/ان وزير الخارجية الاوكرانى ابلغ وانغ بالوضع وقال ان بلاده تريد الحفاظ على الاتصالات مع الصين وتأمل فى ان يواصل لعب دور هام فى تحقيق وقف اطلاق النار.

Dmytro Kuleba, canciller ucraniano (Reuters) REUTERS

وقال كوليبا الذى اعرب ايضا عن شكره للمساعدات الانسانية التى ارسلتها بكين واصر على ان كييف تريد ايجاد حل دائم من خلال الحوار مع روسيا و "مستعدة لتصبح بوابة الى اوروبا».

ومن ناحية اخرى، اصر وانغ على الموقف الصينى المتمثل فى تعزيز الحوار ومحادثات السلام قائلا "ان الصين ليس لها مصالح جيوسياسية فى الازمة الاوكرانية ولن تراقب من مسافة بعيدة دون ان تفعل اى شىء ولكنها لن تضيف البنزين الى الحصة. كل ما نريده هو السلام».

كما دعا نظيره إلى الحفاظ على محور الحوار حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في نهاية المطاف، «مهما كانت صعوبة المفاوضات والخلافات القائمة».

ووفقا للوزير الصيني، فإن الصراع سينتهي في نهاية المطاف، والشيء المهم هو الحفاظ على الأمن المستدام في أوروبا، الأمر الذي سيتطلب «بنية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة» بنيت من خلال «الحوار العادل».

وقال ان الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء «بطريقتها الخاصة» انطلاقا من موقفها «الموضوعى والنزيه».

كما أعرب وانغ عن تقديره لجهود السلطات الأوكرانية في إجلاء المواطنين الصينيين وأعرب عن ثقته في استمرار اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة مواطنيها الباقين في البلاد.

وفى الاسبوع الماضى، وصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الى الصين للمشاركة فى اجتماع خاص حول افغانستان، بيد انه التقى على هامش الاجتماع مع وانغ واوضح الاثنان انه لا الحرب ولا العقوبات لن تغير «الشراكة الاستراتيجية» بين بلديهما.

(مع معلومات من EFE)

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