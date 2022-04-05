وثقت أوكرانيا 1200 جريمة حرب في منطقة كييف وحدها

قال وزير الداخلية الاوكرانى دينيس موناستيرسكى اليوم الثلاثاء انه فى منطقة كييف وحدها، بما فيها عاصمة البلاد، قام رجال الامن الاوكرانى بتوثيق وتسجيل اكثر من 1200 عمل يعتبر جرائم حرب منسوبة الى الروس.

«في منطقة كييف وحدها، سجلنا أكثر من 1200 حالة من جرائم الحرب. هذه هي النهب والجرائم التي ترتكبها العفاريت (كما يطلق بعض الأوكرانيين الروس) في أراضينا»، ندد الوزير على القنوات التلفزيونية المحلية، وفقا لوكالة Ukrinform.

وأشار موناستيرسكي إلى الجرائم المزعومة للقوات الروسية المسجلة في الأراضي التي حررها الجيش الأوكراني بالفعل، أشار موناستيرسكي إلى أن «محققي الشرطة الوطنية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام يعملون معا بالفعل لإثبات وتسجيل الأدلة وتحديد من قد يكون ارتكبت هذه الجرائم».

(Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

واكد «ان جميع (الروس) الذين تم اسراهم يتم التعرف عليهم ووضعهم تحت تصرف جهاز الامن الاوكرانى والسلطات العسكرية لتطبيق القانون».

وقال إنه بمجرد انتهاء هذا الإجراء، «سيتم نقلهم إلى وزارة العدل»، «حيث سيذهبون إلى المحكمة ويمكن استجوابهم».

و كما سبق أن أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك, فإن أوكرانيا تحتجز على أراضيها 600 سجين روسي أسرى منذ أن بدأ غزو الجيش الروسي لبلادهم في 24 شباط/فبراير,

«عندما نتحدث عن العدد الإجمالي (للسجناء العسكريين)، هناك حوالي 600 الآن. وقال Vereshchuk خلال بث ما يسمى telethon، وهو برنامج تلفزيوني يتم بثه بشكل مشترك من قبل المذيعين المحليين «يجب أن نبني معسكرًا خاصًا وفقًا للقانون الدولي» لإيوائهم.

Un soldado ucraniano sobre un tanque ruso capturado (REUTERS/Thomas Peter/archivo) REUTERS

ازدادت الشكوك بأن الجيش الروسي قد ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا بعد اكتشاف مئات جثث المدنيين, بعضها مرتبط وعذب سابقًا, في مدن مثل بوشا, بعد انسحاب القوات من روسيا.

وقد دعت حكومة كييف والعديد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية إلى إجراء تحقيق لتوثيق جرائم الحرب المحتملة التي أنكرتها روسيا ونسبتها إلى «مونتاج».

(Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

الأمم المتحدة: صور بوشا تشير إلى جرائم قتل متعمدة للمدنيين

وفي يوم الثلاثاء، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن صور المجزرة المزعومة في بوشا «تشير على ما يبدو» إلى أن المدنيين قتلوا عمدا هناك، وهو أمر من شأنه أن يشكل جريمة حرب.

وقالت المتحدثة باسم المكتب ليز ثروسيل فى مؤتمر صحفى «اننا نحاول الوصول الى بوتشا وليس لدينا معلومات مباشرة ولكن ما رأيناه مثير للقلق».

El cuerpo sin vida de un hombre con las manos atadas a la espalda se encuentra en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda) VADIM GHIRDA | AP

وشدد على أن الصور التي تظهر الجثث وأيديهم مقيدة أو محترقة يمكن أن تشير إلى أن المعتدين يبحثون عمدا عن هؤلاء الضحايا، مما قد يزيد من خطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا، إذا تم تأكيد الوقائع.

واكدت المتحدثة ان «المفوضة السامية ميشيل باشيليت تحدثت الاسبوع الماضي عن جرائم حرب محتملة في سياق قصف البنى التحتية المدنية، لكن يبدو ان هذا قتل مباشر للمدنيين»، موضحا ان الصور ما زالت بحاجة الى التحقق من صحتها.

وشدد ثروسيل على أنه «في حوادث محددة، هناك حاجة إلى تحليل الطب الشرعي والرصد وجمع المعلومات لتحديد من فعل ما»، مشيرًا إلى أن المساءلة غالبًا «تستغرق وقتًا».

(مع معلومات من EFE)

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