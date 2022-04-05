تفاجأ التجار والعمال عندما علموا حظر التجول يوم الثلاثاء

وقد شوهد الارتباك والمفاجأة والقلق هذا الصباح بين التجار والعمال الذين علموا للتو أنه، حوالي منتصف الليل من اليوم السابق، الرئيس قد أعلن أن عدم إمكانية نقل المواطن أو حظر التجول في 5 أبريل، من الساعة 2 صباحًا حتى 11:59 مساءً.

في الساعة الخامسة صباحًا، قال العمال والتجار الذين بدأوا أنشطتهم في وقت مبكر من اليوم إنهم بالكاد سمعوا عن الإجراء واضطروا إلى العودة إلى منازلهم أو إغلاق أعمالهم، وخاصة شركات الفاكهة، خوفًا من أن تفسد منتجاتهم.

«نحن ساخطون للغاية من الرئيس كاستيلو. نستريح في 8 أو 7 في الليل. والرئيس لا يستطيع إعطاء أمر عندما يريد ذلك نحن لسنا حملان له أو أطفاله الذين يدرسون عندما كان في المدرسة. نحن تجار يعيشون من يوم لآخر «، قال América TV، تاجر البطيخ من سوق الفاكهة الذي يخشى أن تفشل منتجاتهم وتفقد استثماراتهم من 20 ألف باطن.

وأظهر عمال غير رسميين آخرون سخطهم من إعلان الرئيس، حيث ذكروا أنهم يعيشون من يوم لآخر وأنهم لن يضطروا لشراء الطعام إذا لم يعملوا. كان الأشخاص الآخرون الذين جاءوا إلى محطتي مترو ليما ومتروبوليتانو للعودة إلى منازلهم عندما تكون مغلقة.

حظر التجول: تفاجأ التجار والعمال لمعرفة المزيد عن الإجراء

لا توجد وسائل نقل عامة

حوالي الساعة 3:00 صباحًا، تقوم هيئة النقل الحضري في ليما وكالاو (ATU) بإبلاغ الجمهور بأن «جميع طرق النقل العام في ليما و Callao تحت اختصاصها، بنفس الطريقة التي لن تقدم الخدمات الممنوحة مثل المتروبوليتان والممرات التكميلية الخدمة اليوم الثلاثاء 5 أبريل ″.

بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أنه في حالة سيارات الأجرة، وكذلك المدارس الخاصة والنقل السياحي والعمال، «لن يتمكنوا من تقديم الخدمة خلال فترة الشلل الاجتماعي الإلزامي المنصوص عليها في اللائحة المذكورة أعلاه».

«يقترح أن أولئك الذين يعملون في الأنشطة الأساسية (الصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء ونقل البضائع والسلع ووسائل الإعلام وغيرها) يأخذون التوقعات اللازمة للسفر إلى مراكز عملهم في الوقت المناسب»، وقالوا، ومع ذلك، لم يشرحوا كيف الوصول إلى أماكن عملهم.

ما شوهد منذ الصباح الباكر، في بعض مناطق وسط مدينة ليما هو وسائل النقل العام غير الرسمية.

إعلان الرئيس

بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أصدر الرئيس بيدرو كاستيلو مرسومًا بإعلان مقاطعة ليما وكالاو حالة طوارئ، بالإضافة إلى عدم قابلية المواطن للإزالة يوم الثلاثاء 5 أبريل.

في رسالته إلى الأمة، دعا أيضا إلى الهدوء والصفاء للمواطنين، مؤكدا أن كل احتجاج في البلاد هو حق دستوري، ولكن يجب أن يتم ذلك دائما في إطار القانون.

«وفي مواجهة أعمال العنف التي أرادت بعض الجماعات أن تنشئها من خلال الحصار المفروض على منفذي ليما وكالاو، ومن أجل استعادة السلام والنظام الداخلي، أصدر مجلس الوزراء مرسوما بحالة الطوارئ بتعليق الحقوق الدستورية المتعلقة بالحرية والأمن الشخصي، حرمة المسكن وحرية التجمع في مقاطعتي ليما وكالاو».

وأضاف أنه تمت الموافقة على إعلان عدم إمكانية نقل المواطنين من الساعة 2:00 صباحًا حتى 11:59 مساءً يوم الثلاثاء 05 أبريل لحماية الحقوق الأساسية لجميع الناس، وشدد على أن هذا الإجراء لن يعوق تقديم الخدمات الأساسية لجميع البيروفيين والبيروفيين.

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