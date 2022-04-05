هذا يقول المرسوم الأعلى الذي ينص على الشلل الاجتماعي الإلزامي في ليم وكالاو يوم الثلاثاء 5 أبريل

موجة العنف التي أطلقت خلال إضراب النقل الوطني القسري الحكومة البيروفية لمرسوم الشلل الاجتماعي الإجباري من الساعة 2:00 صباحًا حتى 11:59 مساءً اليوم الثلاثاء 5 أبريل. تم بالفعل نشر مرسوم الطوارئ الأعلى في اللوائح القانونية لصحيفة El Peruano الرسمية.

ويعتبر مرسوم الطوارئ هذا، من بين مبرراته، أن «المادة 44 من الدستور السياسي لبيرو تنص على أن الواجبات الأساسية للدولة هي ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وحماية السكان من التهديدات التي تهدد أمنهم، وتعزيز الرفاه العام القائم على ذلك. على العدالة وفي التنمية المتكاملة و المتوازنة لل أمة».

«تنص المادة 137 من الماجنا كارتا على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة مجلس الوزراء، لفترة محددة من الزمن، إصدار مرسوم في جميع أنحاء الإقليم الوطني، أو في جزء منه، وإبلاغ الكونغرس أو اللجنة الدائمة بحالات الطوارئ المشار إليها في تلك المادة, بما في ذلك حالة الطوارئ, في حالة الإخلال بالسلم أو النظام الداخلي أو الكوارث أو الظروف الخطيرة التي تؤثر على حياة الأمة, و ممارسة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الشخص و أمنه, و حرمة المنزل, و حرية التجمع والعبور في الإقليم».

رسالة إلى أمة بيدرو كاستيلو حيث يقرر حظر التجول.

بالإضافة إلى ذلك، «بالنظر إلى السياق الحالي بسبب الإجراءات المتخذة خلال تدابير الاحتجاج المذكورة أعلاه، من الضروري تعديل الأحكام المتعلقة بتعليق ممارسة الحقوق الدستورية، من أجل حماية النظام العام والنظام الداخلي، وكذلك الحياة و صحة /مثل البيروفيين»

«تعديل المادة 2 من المرسوم السامي رقم 025-2022-PCM، الذي يمدد حالة الطوارئ في العاصمة ليما في مقاطعة ليما وفي مقاطعة كالاو الدستورية

تعدل المادة 2 من المرسوم السامي رقم 025-2022-PCM، الذي يمدد حالة الطوارئ في العاصمة ليما في مقاطعة ليما وفي مقاطعة كالاو الدستورية، ليصبح نصها كما يلي:

المادة 2. تعليق ممارسة الحقوق الدستورية

2.1. وأثناء حالة الطوارئ المشار إليها في المادة السابقة وفي الدائرة المشار إليها، علقت الحقوق الدستورية المتعلقة بحرمة المنزل وحرية المرور العابر داخل الإقليم الوطني وحرية التجمع وحرية الفرد وأمنه، التي ترد في المادة 2 (9) و (11) و (12) و (24) (و) من الدستور السياسي لبيرو.

2.2. من الساعة 02:00 صباحًا إلى 11:59 مساءً يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، يتم توفير الشلل الاجتماعي الإلزامي لجميع الأشخاص في منازلهم، في مقاطعات العاصمة ليما في مقاطعة ليما وفي مقاطعة كالاو الدستورية.

2.3. أثناء الشلل الاجتماعي الإلزامي، يُعفى الموظفون الضروريون للغاية الذين يشاركون في توفير الخدمات الصحية والأدوية واستمرارية المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والغاز والوقود والاتصالات السلكية واللاسلكية والأنشطة ذات الصلة والتنظيف وجمع النفايات السلع الصلبة والجنازة و الخدمات, و نقل البضائع و البضائع و الأنشطة ذات الصلة.

2.4. أثناء الشلل الاجتماعي الإجباري، يُسمح للصيدليات والصيدليات بتقديم الرعاية وفقًا لقاعدة الموضوع.

2.5. ويجوز للعاملين في الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون العبور خلال فترة الشلل الاجتماعي الإلزامي شريطة أن يحملوا تصريح عملهم الشخصي، ووثائق اعتمادهم الصحفية، ووثيقة الهوية الوطنية الخاصة بهم لأغراض تحديد الهوية. التفويض واسع النطاق أيضًا للوحدات المتنقلة التي تنقلهم لأداء وظيفتها.

2.6. يُسمح للأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة أو طارئة لأنهم معرضون لخطر جسيم على حياتهم أو صحتهم بالسفر بسيارة خاصة أو مركبة للمشاة، وكذلك لشراء الأدوية.

2.7. العمال في القطاعين العام والخاص يؤدون العمل عن بعد فقط، وفقا للوائح ذات الصلة»

ريفريندو

ويقر المرسوم الأعلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير العدل وحقوق الإنسان.

هذا المعيار، المنشور في طبعة استثنائية من كتيب المعايير القانونية في الجريدة الرسمية El Peruano، تم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، ورئيس مجلس الوزراء، أنيبال توريس.

كذلك، من جانب الوزراء خوسيه لويس غافيديا أراسكو (الدفاع)، وألفونسو شافاري استرادا (الداخلية)، وفيليكس شيرو مدينا (العدالة وحقوق الإنسان).

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